À Jurançon, deux jeunes alcoolisés tractent un scooter qui cogne des voitures en stationnement

Deux jeunes hommes sont convoqués fin janvier 2022 au tribunal pour avoir conduit en ayant bu et traîné un scooter volé. Le deux-roues qui était tracté via un câble a percuté des voitures qui étaient en stationnement.

À Jurançon, deux jeunes ont été arrêtés dans la soirée du samedi 14 août un peu avant 22h. Ils étaient au volant d'une voiture, ils avaient bu. Avec la voiture, ils tractaient via un câble, un scooter volé, couché sur la chaussée. Le scooter a été traîné et a cogné des voitures qui étaient garées. Au volant, il s'agissait d'un Palois de 26 ans qui a donné une fausse identité aux forces de l'ordre. Il est convoqué fin janvier pour conduite en état d'ivresse, rodéo, vol de véhicule en réunion avec dégradation, dégradation en réunion et prise d'identité d'un tiers en vue de poursuite judiciaire. Avec lui dans la voiture, il y avait un Jurançonnais de 21 ans qui est convoqué lui aussi fin janvier au tribunal pour vol en réunion avec dégradation.