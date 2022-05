A l'abattoir de Blancafort, un employé se taillade les veines dans les bureaux

Ce lundi 16 mai, dans la matinée, un employé de l'usine Les Volailles de Blancafort, abattoir du Cher spécialisé dans la découpe de volaille, a sorti un couteau pour se taillader les veines. Selon les syndicats, la direction et des anciens salariés, confirmant une information de France 3 Centre-Val de Loire, les faits se sont déroulés au sein de l'entreprise, dans un bureau du bâtiment administratif. Un geste qui soulève beaucoup de questions et ravive de douloureux souvenirs pour les plus de 300 salariés.

"Faire ça au sein de l'entreprise, ce n'est pas anodin"

Lundi matin cet homme de 60 ans, qui travaille depuis près de 30 ans dans l'entreprise, s'est rendu dans les bureaux, à priori pour un motif anodin. Mais rapidement, le ton serait monté, et il aurait sorti un canif pour se taillader les veines. Les pompiers ont immédiatement été avertis, mais l'entaille étant peu profonde, c'est son fils qui l'a emmené à l'hôpital George Sand de Bourges. Il en est sorti le soir même.

Reste que ce geste interroge : qu'a-t-il pu se passer, pour en arriver à une telle extrémité ? Les raisons de son geste doivent encore être déterminés, assure Pierre Lemmet, secrétaire départemental Force Ouvrière. Avant de tirer toute conclusion hâtive, il indiquait ce mercredi attendre de s'entretenir avec l'employé.

Ça a peut-être été lé goutte de trop, peut-être que son malaise n'est pas entièrement lié au travail, mais faire ça au sein de l'entreprise, ce n'est pas anodin.

Le syndicat le sait d'autant plus qu'il était en lien avec les salariés en 2020, lors d'une période particulièrement douloureuse.

Trois suicides d'employés en moins d'un an

Cette année-là, en l'espace d'environ six mois, trois employés se sont suicidés, dont l'un à une cinquantaine de mètres du parking de l'entreprise. Le responsable de l'abattage faisait partie des victimes.

Des drames qui, selon plusieurs témoignages de salariés, étaient dus aux conditions de travail "infernales". " Les cadences, ça ne va jamais. Il faut toujours faire plus, faire de la qualité en allant vite. Il faut faire des heures et ne rien dire" témoignait à l'époque une salariée sur France Bleu Berry.

Dans un mail, la direction, qui se dit profondément affectée par l'événement du début de semaine, assure ne pas avoir "détecté de signes qui auraient pu [leur] permettre d'anticiper un tel geste. Sans quoi [ils] auraient agi immédiatement".

Par ailleurs, elle affirme que depuis un an et demi, des actions ont été mises en place pour améliorer des conditions de travail, dont des investissements, des formations et une permanence avec une assistante sociale. "Le climat social s'améliore de jour en jour" écrit Samuel Jamardo, le directeur du site, expliquant qu'une nouvelle équipe de direction a été mise en place il y a un an. "C’est justement la raison pour laquelle nous ne comprenons pas ce geste" insiste la direction.

Du côté des syndicats, on reste sceptique. Pierre Lemmet explique avoir encore des remontées de problèmes de management au sein de l'entreprise. "Il y a eu des améliorations, mais quand on part d'une situation qui était intenable, même avec un peu d'amélioration, ça peut rester insoutenable." Selon ce que lui dira l'employé concerné, si son geste vient d'un surmenage ou de problèmes au sein de l'abattoir, le syndicat n'exclut pas de lancer un appel à la grève, voire un blocage du site.

On ne peut pas se permettre de revivre ce qu'on a vécu il y a quelques années.

Une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'entreprise, pour tous les salariés qui en ont le besoin. La direction précise également qu'une enquête va être menée, et que les partenaires sociaux ont été immédiatement réunis.