À l'approche de l'été, les gendarmes de la Somme alertent sur les risques de cambriolages et de vols

Les gendarmes de la Somme organisent des opérations de contrôles et de prévention, à l'approche de l'été, pour lutter contre vols et cambriolages.

Les gendarmes de la Somme alertent sur le risque de vols et de cambriolages, à l'approche de l'été. Un message qu'ils martèlent sur le terrain, avec des opérations de préventions et de contrôles, réalisés dans plusieurs villes autour d'Amiens. A Fouilloy et Poulainville, par exemple, ce mercredi, une dizaine de militaires ont quadrillé le secteur.

"À l'approche des beaux jours, il peut y avoir un relâchement des citoyens. On laisse les véhicules ouverts, on laisse les maisons un peu plus ouvertes, On va avoir tendance à ouvrir les vérandas, à ouvrir les fenêtres puisqu'il fait chaud", note le chef d'escadron Julien Rossignol, commandant la compagnie d'Amiens. "Certaines équipes en face sont parfaitement constituées, peuvent rentrer dans une pièce par la fenêtre sans qu'en étant dans son jardin, on s'en rende compte. On appelle à la vigilance, à bien fermer ces entrants quand on ne les surveille pas." Le gendarme invite également les citoyens à s'équiper d'éclairages qui se déclenchent en cas de mouvement.

Les vols liés aux véhicules en hausse

Autre thématique pour laquelle les gendarmes de la compagnie sont sollicités ces dernières semaines, les vols liés aux véhicules. Des vols en hausse par rapport à l'an dernier. "Le vol du véhicule en lui même, le vol de pièces sur le véhicule, parfois on a des vols de roues au cours de la nuit, et puis des vols de tout ce qui peut se trouver au sein du véhicule, dans l'habitacle du véhicule, le portefeuille, les lunettes, le téléphone portable", détaille le chef d'escadron Julien Rossignol.

"Je m'arrête pour aller à la boulangerie, il fait chaud, j'ai les fenêtres ouvertes, je ne sécurise pas forcément mon véhicule et cela peut tenter des voleurs. Donc on ferme toujours ses fenêtres, son véhicule à clé, même pour une petite course", rappelle le commandant de la compagnie d'Amiens.

Autre conseil, éviter de poser ses clefs trop près de la porte d'entrée, car des boitiers sont désormais utilisés par les malfaiteurs pour capter le signal et ainsi déverrouiller les véhicules. Enfin, à l'approche des vacances, les cambrioleurs peuvent parfois compter sur un allié de poids, bien malgré lui : la victime. "Les bons réflexes, c'est d'abord de ne pas indiquer sur le répondeur ou sur les réseaux sociaux que l'on part en vacances de telle date à telle date", rappelle la gendarme Caroline, de la communauté de brigades de Villers-Bocage, engagée sur le dispositif à Fouilloy ce mercredi. "On peut également faire une opération tranquillité vacances", en se signalant auprès de la brigade la plus proche. Des rondes régulières seront alors organisées. L'application Ma sécurité, disponible sur smartphones , permet également de se tenir au courant des messages diffusés par les forces de l'ordre.