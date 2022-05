A l'approche de l'été, un exercice d'évacuation dans un camping du Cotentin

Pour tester la chaîne d'alerte et la réactivité des secours, à quelques semaines de l'été et de la pleine saison touristique, un exercice a été organisé ce mardi midi au camping Le Cormoran de Ravenoville, sur la côte est du Cotentin. Il s'agissait d'un incendie fictif dans une partie de l'établissement, qui a donné lieu à l'évacuation complète du camping qui s'étend sur neuf hectares.

Reportage lors de l'exercice d'évacuation du camping de Ravenoville Copier

12h15. L'alerte est donnée par un des résidents. "Bonjour, je suis au camping Le Cormoran, sur la commune de Sainte-Mère-Eglise. On faisait un barbecue avec des copains, et le barbecue est tombé par terre. ça s'est enflammé tout de suite. Nos caravanes sont en train de brûler : la première est complètement brûlée, et la deuxième commence". L'ordre est donné de se mettre à l'abri : la présence possible de bouteilles de gaz fait craindre des risques d'explosion. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard.

Un exercice qui rassure

Pendant ce temps, le personnel du camping s'active pour l'évacuation de la soixantaine d'usagers présents. Des messages sont diffusés dans les hauts parleurs de l'établissements, en français et en anglais. "Alerte évacuation du camping, restez calme. Dirigez-vous vers le point de rassemblement à la réception", peut-on entendre. "C'est rassurant, explique un des usagers. Ils sont venus chercher ma femme avec une voiturette car elle a du mal à se déplacer". "Quand on voit ce qu'il se passe parfois, c'est mieux de prendre les devants", ajoute une touriste venue de Versailles.

Il y avait un piège : on avait demandé à des couples de ne pas sortir. On voulait imaginer des gens en train de faire une sieste, de cuisiner ou bien encore d'écouter de la musique, et n'ayant pas entendu l'alerte dans les haut-parleurs. Les personnels du camping ont vu ça

Une soixantaine de résidents a du être évacuée du camping le temps de l'intervention des pompiers © Radio France - Pierre Coquelin

Un camion de pompiers entre dans le camping. Les tuyaux sont déployés. "On va déplacer le point de rassemblement des victimes, car le vent est défavorable : on a de la fumée toxique", prévient un des soldats du feu. Le personnel de l'établissement demande aux résidents d'aller un peu plus loin vers les structures gonflables.

C'est une belle mise en pratique car d'autres collègues propriétaires de camping étaient aussi présents. Cet exercice a un rôle pédagogique pour mes équipes et aussi pour d'autres établissements. Le plus important, c'est d'assurer une coordination entre le camping, les pompiers, les gendarmes et la mairie de Sainte-Mère-Eglise - Frédéric Blet, propriétaire du camping Le Cormoran à Ravenoville

Le préfet de la Manche, Frédéric Périssat (à droite) est venu superviser l'opération © Radio France - Pierre Coquelin

Vers 13 heures, l'exercice est levé. Les personnes évacuées peuvent retourner dans leurs emplacements. Le gérant du Cormoran, Frédéric Blet, s'était porté candidat auprès de la préfecture pour participer à cet exercice. Un test pour "se préparer à quelque chose dont on espère jamais avoir à faire", sourit le patron de ce camping de 256 emplacements, qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes au plus fort de la saison.

C'est une manière de dire aux touristes, qu'ils soient étrangers ou nationaux : vous venez en sécurité dans un établissement dans la Manche - Frédéric Périssat, préfet de la Manche

Au total, en plus des sept employés et gérants du camping, une vingtaine de pompiers, de gendarmes et de policiers municipaux ont été mobilisés pour cet exercice, sous la direction de la préfecture. "Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir faire un exercice sur un établissement avec une population assez dense, sur un _site éloigné des centres de secours_, des moyens opérationnels et de tester en grandeur nature", explique le préfet de la Manche, Frédéric Périssat. Chaque année, l'Etat à l'obligation d'organiser au moins quatre exercice de test de la chaîne de secours, aussi bien dans des campings que dans des centrales nucléaires.