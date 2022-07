À l'Aquatic Landes de Labenne, 125 personnes malades mais aucune bactérie détectée

Le mystère reste entier à l'Aquatic Landes. Le 14 juillet dernier, 125 personnes, dont 88 enfants ont été prises de diarrhées et vomissements. 27 personnes se sont rendues aux urgences et six d'entre-elles ont été brièvement hospitalisées. Toutes avaient passé l'après-midi au centre aquatique de Labenne ce jour-là. La piste d'une intoxication est privilégiée mais après plusieurs analyses, menées lancées notamment par le parc et l'Agence Régionale de Santé, l'origine exacte de l'incident n'a pas pu être déterminée.

Un "incident isolé" selon l'ARS

Ni les analyses de la nourriture vendue sur place, notamment des gaufres que plusieurs malades auraient consommé ce jour-là, ni l'analyse de l'eau des bassins n'ont été concluants. Aucune bactérie permettant d'expliquer ces symptômes n'a été détectée, selon l'ARS, qui a communiqué les résultats de ses prélèvements ce samedi.

L'hypothèse la plus probable reste que quelqu'un ait eu une gastro-entérite et ait eu un accident dans l'un des bassins, sans prévenir le personnel du parc, qui n'a alors pas pu réagir en fermant la baignade ou en forçant les doses de chlore. Les baigneurs à proximité auraient ainsi pu être contaminés. "Il s'agit d'un incident isolé", conclut Didier Couteaud, directeur départemental de l'ARS dans les Landes. Depuis, le traitement au chlore choc dans les bassins, pour désinfecter l'eau, a probablement détruit les bactéries responsables.

Protocole d'hygiène renforcé

"Les inspections menées par les autorités n’ont pas permis de montrer qu’il y avait un lien entre la qualité de l’eau et des aliments distribués sur le parc et la survenue de ces symptômes", ajoute de son côté Pascal Coste, directeur d'Aquatic Landes à Labenne. L'Agence Régionale de Santé a communiqué au parc aquatique un protocole d'hygiène renforcé, pour renforcé la sécurité sanitaire en cette période de forte fréquentation. Des recommandations que le parc s'engage à mettre en place dès ce dimanche 24 juillet.

Ce nouveau protocole renforcé comprend notamment l'augmentation du nombre de douches, pour que tout le monde puisse se doucher avant d'accéder aux bassins, sachant que la jauge de l'établissement est fixée à 1.500 personnes. La direction s'engage aussi à interdire aux visiteurs de circuler avec des chaussures et des sandales dans le parc. L'Aquatic Landes va aussi se soumettre à un contrôle sanitaire renforcé des installations tous les quinze jours durant la saison estivale. Pour garantir une bonne qualité de l'eau, la pataugeoire et le bassin à vagues seront partiellement vidangés, les installations seront désinfectées avec une nouvelle chloration.