A l'aube de la saison, le casse-tête de l'inflation pour les stations de ski des Pyrénées

Ouverture dans trois semaines, le 3 décembre, pour la plupart des stations de ski des Pyrénées. La saison s'annonce encore très particulière : après une saison morte à cause du Covid-19, puis l'euphorie après les déconfinements, voici maintenant la saison 3 : la crise de l'énergie.

Objectif : 10% d'économies d'énergie

Faire tourner une remontée mécanique, ou fabriquer de la neige artificielle, ça va coûter bien plus cher aux domaines skiables, qui du coup augmentent le prix des forfaits, et/ou essaient de faire des économies de fonctionnement.

A Font-Romeu, (Pyrénées-Orientales), où un quart des clients sont des Toulousains, le directeur Jacques Alvarez explique ainsi que les remontées mécaniques tourneront à vitesse réduite aux heures creuses, pour diminuer la facture électrique. L**'objectif est d'économiser 10% d'énergie.** Dans le même temps, le forfait journée augmentera d'un euro, pour passer à 43,50 euros.

Trop cher, le ski ?

A Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), le plus grand domaine skiable des Pyrénées, là aussi on jouera sur le fonctionnement des télésièges et télécabines. Quant au forfait journée, il passe de 46 à 49 euros explique le directeur de la station Akim Boufaïd, qui précise que l'augmentation a été calculée au printemps dernier, avec l'inflation de l'époque. Autrement dit, la hausse des prix de l'énergie n'est pas répercutée sur les forfaits. Du moins, cette année...

Mais dans les Pyrénées il y a des tarifs bien plus modestes : 12 euros le forfait journée pour la petite station de Bourg-d'Oueil (Haute-Garonne). 26,50 euros pour le Mourtis. Et 29 euros à Superbagnères. Le tarif est même en baisse pour la station de Bagnères-de-Luchon. Mais si Haute-Garonne Montagne parvient à contenir ses tarifs pour 2022/2023, c'est aussi parce que le syndicat mixte a la chance d'avoir négocié l'électricité en début d'année, avant la crise.

Une compensation à cause des travaux de la télécabine, mais aussi du contexte économique explique Gianni Ragona, le directeur de Haute-Garonne Montagne, le syndicat mixte qui gère les trois stations du département : "Il y a un facteur important : depuis trente ans, on voit que le prix des forfaits de remontées mécaniques montent, montent, et continuent à grimper. Mais a contrario, le pouvoir d'achat des Français baisse. Donc aujourd'hui on a un effet ciseau : depuis deux ou trois ans, il n'y a plus d'augmentation du nombre de skieurs en France".

"Les prix des forfaits montent, et le pouvoir d'achat des Français baisse"

Autrement dit le prix du ski, sport déjà peu accessible financièrement, est peut-être en train de dégoûter le consommateur. Et pourtant, c'est paradoxal : les réservations n'ont jamais été aussi hautes à Saint-Lary (+20% par rapport à l'an dernier à la même époque) et à Font-Romeu, où elles ont doublé par rapport à 2021. Jacques Alvarez, le directeur de la station catalane, pense que les clients se sont rués sur les forfaits en pré-réservation, par crainte d'une nouvelle augmentation en cours de saison.