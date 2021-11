Grand-Quevilly : à l'EHPAD des jardins de Matisse, des mamies DJ reines de la techno

Lorsque l'on pénètre dans la salle de repas de l'EHPAD des jardins de Matisse à Grand Quevilly, le vendredi, c'est presque comme en boîte de nuit. Derrière les platines, cinq mamies, convertis à l'acid musique, forment le groupe "club 99". Toutes ont plus de 90 ans et suivent l'atelier techno mis en place par l'EHPAD pendant le premier confinement.

"Ce que j'aime, c'est la grande musique, la musique viennoise mais ça, ça me distrait aussi, assure Ginette Leroy, qui est une des plus anciennes du groupe. Vu mon âge, j'ai du mal à tourner les boutons, c'est ça qui est embêtant. Je fais ce que je peux quoi."

Le groupe doit sortir un album avant la fin de l'année. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"On a l'impression de rajeunir"

"J'aime que ça bouge, assure Thérèse en hochant la tête sur les booms-booms de la musique. On ne voit pas passer l'heure, on voudrait que ça dure. On a l'impression de rajeunir. Pendant ce temps-là, on oublie les mauvais moments, on retombe carrément en enfance."

Et c'est bien là l'essentiel pour Christian Castel alias DJ Kaioh. Il est animateur en gérontologie depuis plus de 20 ans et est à l'origine de cet atelier techno. Depuis sa création, le phénomène a pris de l'ampleur. Sur Youtube, les mamies comptabilisent plus de 100 000 vues. Un engouement qui dépasse un peu l'animateur : "D'un point de vue extérieur, c'est un atelier un peu décalé mais maintenant depuis deux ans, ici, tout le monde sait qu'on fait de la techno. C'est complètement intégré pour nous."

L'atelier techno est né pendant le premier confinement. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Des vertus insoupçonnées

Pour le directeur de l'établissement, cet atelier, en plus de permettre de lutter contre l'ennui, a des vertus insoupçonnées. "On s'est aperçu que ça amenait plein d'autres choses que la musique par elle-même, explique Jean-Marc Venard. Ca apporte des bienfaits qui évitent des médicaments en plus, notamment sur l'anxiété mais aussi tourner les potentiomètres ça permet de lutter contre l'arthrose. C'est ça qui est intéressant avec cet atelier, c'est qu'elles oublient qu'elles sont malades."

Ce projet est donc tout à fait sérieux. Pour le concrétiser, un album des mamies DJ est en cours de préparation. Sortie prévue avant les fêtes de fin d'année.