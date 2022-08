Émotion à l'étang de Berre après la mort par noyade d'une fillette de cinq ans

C'est un drame qui s'est déroulé mardi dans la soirée au large de la plage du Jaï, sur la commune de Marignane. C'est en dehors des horaires de baignade surveillée, vers 19 heures, que les pompiers sont intervenus pour secourir deux fillettes en difficulté dans l'étang de Berre.

Trois sapeurs-pompiers se sont mis à l'eau et ont pu récupérer la première enfant de sept ans et la réanimer. Elle a été amenée à l'hôpital et ses jours ne sont plus en danger, selon les pompiers. La seconde petite fille de cinq ans a été récupérée par un hélicoptère de la Sécurité civile avec un plongeur des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui ont pu la récupérer à plus d'un kilomètre du large. Malgré les gestes de premier secours, elle n'a pas pu être sauvée. Selon les premiers éléments, leur bouée gonflable s'est retournée après avoir été emportée par le courant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si on fait pas attention on est très vite déporté"

"Ça me choque, réagit Elias, touriste venu en famille, notamment avec sa fille de six ans. Je garde toujours un œil sur elle. Pourtant, ça a l'air calme ici". Juste à côté, sur leur serviette, deux taties surveillent leurs neveux. "Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse arriver, c'est assez calme, après c'est vrai que le danger on ne le voit pas forcément", réagit l'une d'elles.

Et pourtant, malgré les apparences et les vagues calmes, le vent peut tourner rapidement sur l'étang, comme en témoigne Christine, une habituée : "Il y a du vent tous les après-midi y compris en fin de matinée. Si on fait pas attention on est très vite déporté, donc quand on est sur des bouées, il faut faire attention. Tous les ans, il y a des noyades".

Les pompiers rappellent la prévention sur les noyades

"Au-delà des mesures de prévention, d'apprendre à ses enfants à nager et de ne pas les laisser sans surveillance en piscine, en mer ou dans un étang, il y a les gestes qui sauvent, rappelle le capitaine Stéphane Guyot, chargé de communication des pompiers des Bouches-du-Rhône. C'est une formation qui dure uniquement deux heures qui permet de réanimer un enfant ou un adulte avec des gestes simples. Ça peut sauver des vies. Le premier acteur de sa sécurité, c'est le citoyen lui-même".