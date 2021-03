A l'hôpital de Montargis, témoignages des soignants en réanimation au bout d'un an de Covid 19

Le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise soigne et accueille les habitants de tout l'est du département du Loiret. Il dispose habituellement de 12 lits de réanimation, il a accueilli jusqu'à 17 patients Covid pendant l'épidémie. Et sort tout juste d'une nouvelle vague très forte.

France Bleu Orléans a souhaité recueillir les témoignages des soignants de l'hôpital de Montargis, au bout d'un an de Covid 19, et s'est installé au coeur du service de réanimation du CHAM. Celui-ci compte 12 lits, et six lits de soins de suivi, qui ont servi de variable d'ajustement quand il a fallu accueillir de plus en plus de patients Covid. Une trentaine de lits ont aussi été ouverts en unité d'hospitalisation Covid.

Un an sous Covid 19 et l'épuisement des équipes

Le récit de cette année particulière, sous Covid 19, par Karim Messaoudi, médecin réanimateur au CHAM depuis 10 ans, alors qu'il termine sa garde avec son équipe.

Karim Messaoudi, médecin réanimateur à l'hôpital de Montargis Copier

Ce qui ressort des témoignages des soignants du service de réanimation, c'est surtout la fatigue, au bout d'un an de Covid. Mais aussi l'entraide et la solidarité, qui ont marqué cette année particulière. Des soignants qui venaient d'autres services sont arrivés pour aider.

Karim Messaoudi (à gauche) et Kathleen Alexandre au service de réanimation du CHAM © Radio France - Anne Oger

Comme le raconte Coralie Hego, infirmière en réanimation depuis 15 ans, la particularité, c'était le nombre de malades à gérer en même temps.

Coralie Hego, infirmière en réanimation depuis 15 ans Copier

Coralie Hego confie que cette année d'épidémie l'a amenée à s'interroger, comme beaucoup de ses collègues, sur son engagement pour l'hôpital public, et les annonces gouvernementales sur sa capacité à former en un an des infirmiers pour les envoyer en réanimation, une spécialité particulièrement technique, lui posent question.

Kathleen Hego, sa collègue, retient l'entraide et la solidarité qui ont marqué cette année écoulée.

Kathleen Alexandre, infirmière en réanimation au CHAM depuis 15 ans Copier

Céline, elle, vient tout juste d'arriver, ou presque : elle a pris son poste en juillet dernier, après son diplôme.

Céline, infirmière en réanimation au CHAM © Radio France - Anne Oger

Elle est arrivée en pleine épidémie, et raconte comment il a fallu s'adapter rapidement à la situation.

Céline a pris son poste en réanimation en juillet dernier au CHAM Copier

Une deuxième vague qui s'achève tout juste à Montargis

Ce "petit" hôpital a fait face évidemment à la première vague au printemps, puis la deuxième à l'automne. Mais la particularité, c'est qu'elle a duré, cette deuxième vague, et qu'il en sort tout juste. Dès le retour des vacances de Noël, il y a eu un afflux de patients en réanimation, au point qu'il a fallu rouvrir des lits Covid.

Walid Nicola, chef du service de réanimation du CHAM © Radio France - Anne Oger

Avec une particularité : des patients beaucoup plus jeunes que lors de la première vague, la moyenne d'âge était de 51 ans. Cela a duré jusqu'à la fin du mois de février, un moment éprouvant pour les soignants raconte Walid Nicola, le chef du service de réanimation de l'hôpital de Montargis de Montargis.