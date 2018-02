Pau, France

Le TEP SCAN, c'est ce nouveau scanner mis en place depuis sept mois à l'hôpital de Pau, dans l'unité de médecine nucléaire. Le principe est plutôt simple. On injecte au patient un liquide faiblement radioactif composé de glucose. Les cellules cancéreuses, plus actives, fixent le sucre, ce qui permet de les détecter plus facilement qu'avec un IRM ou un scanner. Depuis sa mise en place, il y a sept mois, les médecins du service ont effectué 1140 examens. Ils s'occupent d'un patient toute les demi-heures.

Actuellement nous sommes à 15 patients par jour, mais nous pouvons gérer jusqu'à 30 patients quotidiens" explique Jean-François Vinet, directeur de l'établissement.

Jean-François Vinet, directeur de l'hôpital de Pau Copier

Après un passage au secrétariat, le patient entre dans un box capitonné dans lequel le produit lui est injecté. Il faut ensuite compter une heure d'attente afin que le produit se répartisse dans le corps. Pendant ce temps, un aide-soignant accompagne le patient. Il passe ensuite un scanner dans le TEP SCAN puis, après une petite collation, peut repartir par une seconde sortie. Bien que le taux d'irradiation soit très faible, il est décommandé aux patients de s'approcher des femmes enceintes ou des enfants en bas âge le soir même. L'irradiation disparaît le lendemain.