"On a l'impression d'être des animaux" : une grève de la faim au centre de rétention administrative de Rennes

Huit des quinze détenus du centre de rétention administrative de Rennes ont entamé une grève de la faim lundi 10 août. En cause, la présence de rats, de cafards et le manque de soins. Ils dénoncent aussi l'absence de vols pour rentrer dans leur pays.

_"Vous entendez ?"Alors que l'on échange avec un détenu par téléphone, une sonnerie retentit. "Ce matin, pour nous faire craquer, ils ont déjà déclenché l'alarme incendie trois fois"._ Avec sept autres des quinze détenus du centre de rétention administrative de Rennes, Hakim (prénom modifié) a débuté une grève de la faim ce lundi 10 août.

Un détenu a la gale, il n'a même pas été isolé, pas de médecin, rien...

Ils dénoncent les conditions d'hygiène. "En prison, c'est mieux, affirme l'homme de 37 ans. Il y a un détenu qui a la gale, ils ne l'ont même pas isolé, il se gratte partout, dit qu'il n'est pas bien mais pas de médecin, rien...". Pendant l'épisode de canicule, Hakim regrette de ne pas avoir pu trouver une bouteille d'eau l'après-midi. "Tout est fermé entre 12h et 15h."

Cafards et souris

Les détenus seraient forcés de cohabiter avec des invités qui ne sont pas les bienvenus. "Il y a des souris qui vivent avec nous. Ça nous est déjà arrivé de se réveiller avec des cafards. On a des piqûres, des boutons partout", explique celui qui regrette que personne soit venu les voir depuis le début de cette grève de la faim. "On a l'impression d'être des animaux, enfermés dans une cage, on nous insulte... Certains n'ont même pas de caleçon pour se changer, ça fait un mois et demi qu'ils ont les mêmes habits."

"On ne lâchera pas l'affaire, on veut être respectés"

Ils sont Marocains, Algériens, Albanais, Camerounais, Cubains ou Géorgiens. Les détenus du centre de rétention administrative peuvent être écroués pendant 60 jours après avoir été présentés à un juge. Le temps pour la préfecture de trouver un vol afin qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine. Mais avec la pandémie de Covid, la plupart d'entre eux sont bloqués en France. Les frontières de leur pays n'ont souvent pas encore été rouvertes."Ils nous gardent alors qu'il n'y a pas de vol, ils sont tous annulés. Tous les pays où l'on doit être renvoyés sont fermés. En plus, on est assigné à résidence donc on ne va pas se sauver !", s'exclame Hakim.

Contactée, la préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a pas souhaité commenter cette grève de la faim.