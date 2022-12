À l'ouest de Toulouse, une commune secouée par des dégradations dans son cimetière

À Fontenilles (Haute-Garonne), en début de semaine ont été découverts dans le cimetière, de maladroits dessins de croix gammées au feutre, des croix chrétiennes plantées la tête en bas, ou encore le nom d'Hitler écrit sur une tombe avec une faute d'orthographe puérile "Hitlaire".

Des "bêtises de pré-ados"

L'émoi est tel que le maire de Fontenilles Christophe Tountevich laisse un mot sur son compte Facebook.

La gendarmerie souligne l'écriture enfantine et les fautes d'orthographe, ils parlent de bêtises de pré-ado, de dégradation légères et aléatoires mais le maire insiste il compte bien aller au bout de sa démarche judiciaire et signer son dépôt de plainte, qui déclenchera l'ouverture d'une enquête. Il trouve écœurant que la mémoire des anciens soit salie et il pense aux familles des défunts : "je suis révolté, agacé par ce type d'agissements, c'est inacceptable, ça salit la mémoire des défunts et les familles, on ne peut pas accepter ni excuser quelque soit le sauteurs qui pourront être identifiés de passer ça sous silence, je reste inflexible dans le besoin de retrouver la tranquillité de notre village et de ses habitants."

Après le cimetière lundi, des croix gammées à l'envers ont été dessinées mardi en plein après-midi sur quatre garages de particuliers voisins.