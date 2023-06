À l'ouverture de son procès en appel, Jean-Marc Reiser conteste "la préméditation et l’intention criminelle"

Le procès en appel de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan s'est ouvert ce mardi 20 juin devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Le sexagénaire avait été condamné il y a un an à Strasbourg à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Comme en première instance, les débats vont tourner autour de la préméditation . L'étudiante est morte le jour de ses 20 ans, en septembre 2018, alors qu'elle venait visiter l'appartement de l'accusé.

A l'ouverture du procès, Jean-Marc Reiser est apparu dans le box vitré en jean, tee-shirt gris chiné. Il a le visage émacié, le cheveu rare et court, les lunettes sur le bout du nez. Toujours aussi méthodique, il prend des notes pendant que le résumé de l'affaire est lu par la présidente de la cour. Dans la chaleur étouffante de la salle d'assises -des ventilateurs ont été installés- la famille de Sophie Le Tan fait à nouveau face à l'assassin présumé de sa fille.

Une défense qui réfute l'intention criminelle

"Je ne conteste pas les violences, ce que je suis venu contester c’est la préméditation et l’intention criminelle" a déclaré Jean-Marc Reiser à l'ouverture de son procès. Une phrase qui donne le ton de ce que sera sa défense lors de ce procès en appel. Même s'il ajoute un mot à destination des victimes : "Je regrette pour la famille, je ne voulais pas leur faire subir une deuxième fois le rappel des faits".

Depuis le procès de Strasbourg, Jean-Marc Reiser a changé d'avocats. Il est désormais assisté par Mes Emmanuel Spano et Thomas Steinmetz. Leur objectif : "Qu'il soit peut-être mieux entendu, mieux compris (...) porter sa version de manière la plus claire possible, pour qu'elle soit entendue par la cour d'assises".

Pour la famille Le Tan, c'est au contraire "une blessure qui s'ouvre à nouveau", a déclaré avant l'audience Laurent Tran Van Mangh, le cousin du père de la victime, "ça sera très difficile de revivre à nouveau pendant ces deux semaines toutes ces émotions".

La mère de Sophie Le Tan entourée de sa famille et de son avocat arrive à la cour d'assises à Colmar. © AFP - PATRICK HERTZOG

Vidéo : les enjeux du procès Reiser

