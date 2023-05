À l'unité d'atteintes aux biens du commissariat de Tours, "on est comme les urgences, ça rentre tout le temps"

Sur le bureau du capitaine Hautbois et dans ses placards, les dossiers d'enquête s'empilent. Le chef du département des atteintes aux biens du commissariat de Tours et ses huit agents compare son service "à une digue" qui doit gérer un flux continu d'affaires, "il y a une montée des eaux en face, vous êtes la digue, vous devez choisir l'eau qui rentre et essayer d'être efficace" raconte le gradé de 35 ans, arrivé en novembre 2021 au commissariat de Tours après une expérience en région parisienne.

D'autant que le spectre de son service est large : vols à la roulotte, vols, cambriolages, extorsions, vandalisme, etc. Il est donc nécessaire de prioriser les dossiers : "Si j'ai un mis en cause qui revient régulièrement, qui est réitérant sur plusieurs infractions, on va essayer de travailler sur lui, explique le capitaine Hautbois, il y a aussi des infractions où ne peut pas passer à côté comme des extorsions avec armes, des vols avec séquestration. C'est une question de discernement."

"La force de la police nationale, c'est de s'adapter"

Autrement dit, faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui l'est moins tout en tenant compte du temps mis à la disposition de ses agents. "La difficulté, c'est le temps que je dégage pour l'enquête. Par exemple, si je vous prends une affaire de flagrant délit. Vous avez 48h de garde à vue, mais mes enquêteurs n'ont pas 48h pour enquêter, car comme tout le monde ils vont manger et ils vont dormir, sachant qu'ils font déjà régulièrement des dépassements d'horaires. De plus, on doit présenter le mis en cause à des magistrats, or ils sont débordés autant que nous. Il y a d'autres difficultés, par exemple chercher des informations auprès de certaines administrations qui ne sont pas toujours ouvertes, le délai de carence de deux heures pour la présence d'un avocat, les problèmes techniques des logiciels… mais on se débrouille. La force de la police nationale, c'est de s'adapter. Mais il faut être combatif." Le tout, en "bétonnant" le dossier. C'est-à-dire amener suffisamment d'éléments matériels pour que le parquet défende le dossier. Avant d'arriver à cette phase d'imputabilité, les policiers disposent de plusieurs techniques pour identifier le mis en cause : travail de renseignement, téléphonie, vidéosurveillance, police technique et scientifique, réquisitions judiciaires, etc.

Face à une délinquance qu'il ne juge pas plus importante mais "plus violente", le capitaine Hautbois se veut humble. "La police nationale est un service public comme les autres, et comme dans chaque métier, on a nos problèmes. Mais on est un pilier de la société, on est indispensable. Je nous compare aux urgences, ça rentre tout le temps. Si on ne la traite pas cette délinquance, qui le fera ? Et puis nous ne sommes pas des magiciens, on essaye de faire le maximum, nous ne sommes pas parfaits mais comme dans n'importe quelle profession, finalement."