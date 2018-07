Depuis une semaine, plus d'une centaine de caravanes de gens du voyage sont installées en toute illégalité sur des terres agricoles à La Balme de Sillingy. Les élus et les agriculteurs protestent contre ces agissements.

Au rond-point de Chaumontet sur la RD 1508, entre Annecy et Sillingy, élus et agriculteurs manifestent

La Balme-de-Sillingy, France

Ce samedi matin, il y a des bouchons comme chaque jour au rond-point de Chaumontet sur la RD 1508 entre Annecy et Sillingy. Mais cette fois, les automobilistes ont le temps de lire les banderoles déployées par les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de Haute-Savoie. Une cinquantaine de personnes, élus et agriculteurs, sont rassemblées avec tracteurs et remorques pour dénoncer la présence illégale sur des terres agricoles d'une centaine de caravanes de gens du voyage. La préfecture de Haute-Savoie annonce qu'elle a pris un arrêté d'expulsion pour mardi.

" Ils s'étaient branchés sur le collège et tout a sauté, on a plus d'électricité au collège" François Daviet, maire de La Balme de Sillingy Copier

"Ils veulent être autour des grandes villes et si ils ne peuvent pas stationner, ils débordent sur les territoires aux alentours" François Chamot, président Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie

Écoutez : François Chamot, président Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie Copier