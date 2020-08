A la base de loisirs d'Etampes, "on est en train de blacklister ceux qui se sont mal conduits" prévient le mai

Le pic de chaleur de cette fin de semaine va attirer beaucoup de monde sur les bases de loisirs d’Île-de-France... Des lieux où les esprits s'échauffent quand il fait chaud !On l'a constaté la semaine dernière autour de la piscine d'Etampes en Essonne. Une centaine de jeunes de deux bandes rivales se sont battus au beau milieu des familles.

Des jeunes qui seront bientôt interdits à l’intérieur de l’île de loisirs, affirme ce vendredi matin Franck Marlin sur France Bleu Paris. "Nous sommes en cours d’identification, nous avons les films des caméras de la base de loisirs. Nous avons aussi visionné les vidéos des gens qui ont filmé et publié le tout sur internet. Donc nous sommes en train de recenser, d’identifier et surtout de blacklister ceux qui se sont conduits très très mal. La région a porté plainte contre eux et systématiquement ceux qui ont voulu en découdre seront interdits de piscine et de base de loisir", prévient encore l’élu.

Des drones pour filmer et "asseoir les procédures" si besoin

C’est notamment pour faciliter ce travail de reconnaissance et de sécurisation que deux drones, avec haut-parleurs intégrés ont été commandés en plus du renforcement du dispositif de sécurité. Désormais, des maîtres-chiens gardent l’entrée, les sacs sont fouillés et deux policiers de la brigade équestre patrouillent entre les serviettes. _"Les drones, malheureusement il faut en venir là"_, a encore réagi Franck Marlin au micro de France Bleu Paris, "parce qu’on a une petite minorité qui souhaite s’installer, faire mal. Donc il faut des drones pour asseoir les procédures. Non pas pour gronder les gens mais pour filmer, pour accompagner à la sortie et porter plainte systématiquement en cas de non-respect du règlement."

Franck Marlin : "on veut repousser ceux qui veulent en découdre avec le règlement intérieur." Copier

Un dispositif global qui devrait rassurer les familles espère le maire d’Etampes. "Ça me rassure en tant que maire et ça doit rassurer ceux qui veulent se faire plaisir et venir très nombreux profiter de bons moments en famille. C’est l’objet même d’une île de loisirs et d’une piscine à vague ! Il va y avoir beaucoup de monde pendant ce week-end caniculaire donc on veut accueillir ceux qui veulent se détendre et repousser ceux qui veulent en découdre avec le règlement intérieur et les forces de l’ordre. Faire partir ceux qui n’ont rien à faire ici. D’où cette présence très visible du dispositif de sécurité."

Les symptômes d’une "société trop laxiste"

Il faut dire que Franck Marlin veut redorer l’image de sa ville, largement tachée par ces violences à répétition. Etampes avait fait la une de l’actualité nationale déjà début juillet, lorsque des sapeurs-pompiers avaient été la cible de tir de carabine en intervention. Un guet-apens pendant lequel un secouriste avait été blessé par balle au mollet. A l’époque, le ministre de l’Intérieur était venu sur place, avait porté plainte. L’enquête "est toujours en cours. Différentes investigations continuent. Les enquêteurs ont des pistes très précises", explique l’élu ce vendredi. "En tout cas, l'événement est circonscrit, le calme est revenu mais ça fait partie des choses de la vie dont je me passerais bien sur ma commune mais ce n’est pas propre à Etampes, c’est une société trop laxiste qui a donné lieu à des dérives et je pense qu’il faut vraiment redresser la barre très rapidement", conclut Franck Marlin.