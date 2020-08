À La Chapelle-sur-Erdre, rixe entre trois gendarmes et des fêtards en pleine nuit

C'est une intervention à première vue banale mais qui a vu trois personnes terminer en garde à vue. Trois gendarmes interviennent pour tapage nocturne à La Chapelle-sur-Erdre dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août vers 2 h 50.

En arrivant sur les lieux, les gendarmes se font insulter et menacer par les fêtards. Ces derniers refusent d'obtempérer. Et la situation dégénère, deux hommes de 22 et 25 ans descendent torse nu avec le but d'en découdre avec les gendarmes. Ils sont interpellés, non sans difficulté.

Ils ont passé la journée de samedi en garde à vue

Pendant ce temps, une femme âgée de 22 ans descend à son tour. Elle insulte et frappe les forces de l'ordre tandis que les jeunes amassés sur un balcon lancent des bouteilles envers les gendarmes. Résultat : un et deux jours d'incapacité temporaire de travail pour deux des trois gendarmes.

Les trois Nantais, sans profession, ont passé la journée de samedi en garde à vue. Ils sont convoqués devant la justice le 23 juin 2021.