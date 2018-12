A La Ciotat les gilets jaunes réveillonnent au péage

La Ciotat, France

Sur la table il y a tout ce qu'il faut, et même du foie gras et des huîtres. Devant les toilettes du péage qu'ils occupent, les gilets jaunes installent des sapins. Tout ça, ce sont des dons, certains de commerçants solidaires du mouvement, d'autres d'automobilistes. D'ailleurs ils sont nombreux, ce 24 décembre, à klaxonner encore et toujours en soutien aux gilets jaunes.

Ils ne veulent pas faire de cadeaux à Emmanuel Macron et restent mobilisés pour le réveillon. Mais c'est aussi un vrai moment de fête, un peu inattendu pour Fred, un verre à la main : "On ne connaissait pas, on ne se parlait pas, c'est le mouvement qui nous a réuni. Il y a une fraternité qu'on retrouve. On devrait presque dire merci à Macron".

Au péage de La Ciotat promesse tenue. Les gilets jaunes restent mobilisés même le 24 au soir. Beaucoup d'automobilistes klaxonnent pour montrer leur soutien. Certains leur ont même offert des huîtres pour un repas de Noël solidaire et revendicatif. pic.twitter.com/jezJWEyUge — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 24, 2018

Ce Noël entre gilets jaunes montre les liens forts que le mouvement a fait naître entre les gens. Pour Christine, qui militait déjà à gauche avant l'essor des gilets jaunes, ces semaines vécus avec les autres resteront gravés dans sa mémoire.

Tous ensemble, ici, ce n'est pas que des mots, confie Christine

Elle ne voulait pas manquer de passer une partie de sa soirée de Noël avec ses compagnons du mouvement. Pour le 25 décembre, les gilets jaunes de La Ciotat organisent un déjeuner de solidarité avec les personnes les plus démunies et les gens les plus isolés. Et comme toujours, avec les automobilistes de passage qui s'arrêtent sur leur campement.