A La Clusaz deux hommes chutent d'un balcon

Deux hommes sont tombés d'un balcon à La Clusaz, en Haute-Savoie, dans la nuit de mercredi à jeudi vers 22h20. Ils ont chuté du deuxième étage de l'immeuble. Ces deux hommes sont âgés de 26 et 28 ans. L'un est très grièvement blessé, l'autre plus légèrement. Ils ont été hospitalisés à Annecy. Pour l'instant on ne connait pas les circonstances de cette chute. Une enquête est ouverte.

