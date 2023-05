A la cour d'assises du Loiret pour la chute mortelle de sa compagne : la personnalité de l'accusé en débat

Il est accusé de séquestration suivie de mort : le procès d'Alikipo Muliakaaka a débuté devant la cour d'assises du Loiret. Cet homme de 40 ans est jugé pour le drame survenu dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017 à Orléans, dans le quartier St-Marceau : sa compagne Marie-Anne Mauligalo, âgée de 24 ans, avait chuté mortellement depuis le balcon du 5ème étage d'un appartement - une chute de 15 mètres, elle aurait tenté de s'enfuir après une violente dispute au sein du couple, et alors que la porte était fermée à clé . L'accusé était-il habitué à la violence ? C'est la question posée en filigrane de ce premier jour d'audience.

Un mélange de force et de timidité

Côté pile, il y a cette apparence de colosse, baraqué et musclé, 1m86 de taille - pas étonnant, puisqu'il a longtemps pratiqué le rugby, d'abord à Wallis-et-Futuna dont il est originaire, puis en métropole, caressant même un temps l'espoir de devenir pro au club de Bourges. Côté face, il y a cette timidité à la barre, une voix quasi fluette, des mots qui peinent à venir. "Je reconnais la violence lors de la dispute, mais pas la séquestration, soupire-t-il. J'aimais beaucoup Marie-Anne, c'est très dur de voir partir la femme qu'on aime dans ces conditions."

Cette accusation de séquestration, elle résulte en fait de ses propres déclarations faites à l'arrivée de la police le soir du drame. Il avait alors indiqué qu'il avait fermé la porte à clé et caché la clé parce que sa compagne, qui voulait quitter l'appartement, "était énervée et alcoolisée, son état ne lui permettait pas de sortir sans risque". Un argument qu'il a répété à l'audience. Elle aurait alors tenté de partir depuis le balcon, et dans une certaine improvisation puisqu'elle n'avait sur elle ni chaussures ni téléphone portable. "On veut savoir, c'est vous qui l'avez tuée ?" implore la maman de la victime, qui avec son mari a fait le déplacement depuis Nouméa pour assister au procès. "Non, avec tout le respect que je vous dois, répond-il. Je tiens à vous demander pardon même si je n'ai pas la réponse exacte à la question : qu'a-t-elle voulu faire ce soir là en partant sur le balcon?" L'avocat général, Christian Magret, insiste : "En l'enfermant, vous vouliez la protéger de quoi ? Et finalement, le danger, est-ce que ce n'était pas vous ?"

La déposition à charge d'un ex-compagne

Car au-delà de cette soirée tragique, Alikipo Muliakaaka est-il fondamentalement un homme jaloux et possessif, qui peut basculer dans la violence, surtout quand il consomme de l'alcool ? Ou est-il cet homme gentil, serviable et attentionné que décrivent ses proches ? Peut-être les deux à la fois, a suggéré Sandra, une ex-compagne qui a vécu pendant 7 ans avec lui. "Il ne m'a jamais porté de coups" assure-t-elle. Mais il m'a agrippé le cou à 2 reprises, et il surveillait mon téléphone, regardait les messages." Elle raconte aussi une scène plus inquiétante où il l'a menacée avec un couteau de cuisine.

Pour autant, la séparation s'est bien passée, peut-être parce qu'il a très vite entamé une autre liaison. Mais cette liaison aussi s'est mal terminée, puisqu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à 4 mois de prison avec sursis en septembre 2016 pour violence sur conjoint. Quelques mois plus tard, il se met donc en couple avec Marie-Anne. Et il y a eu au moins un épisode de violence avéré, des photos la montrant avec un œil au beurre noir ont été projetées à la Cour, elles datent de 20 jours avant le drame. "C'est grave et cette violence n'était pas normale, j'en ai bien pris conscience, mais je ne suis ni jaloux ni possessif, et je ne bois plus d'alcool" a protesté l'accusé, qui comparaît libre et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi dans la soirée.