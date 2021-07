À La Courneuve, une journée pour tester la trottinette électrique en toute sécurité

Alors que la mairie de Paris hausse le ton face aux opérateurs de trottinettes électriques en libre-service, sur les questions de sécurité et de stationnement, la ville de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, elle, a décidé de faire découvrir ce mode de transport au public. L'occasion de rappeler les bonnes règles à respecter sur la route.

Rouler en trottinette pour la première fois

Une piste d'entraînement a été installée ce mercredi 30 juin, sur le Mail de l'Égalité, à deux pas de l'hôtel de ville. Des intervenants de l'entreprise Two Roule, spécialisée dans la prévention et la formation à l'usage des trottinettes électriques, sont présents pour guider celles et ceux qui viennent tester pour la première fois, des jeunes mais aussi beaucoup d'adultes.

Armelle est venue accompagner son fils de 15 ans, Kenny, qui lui réclame une trottinette depuis plusieurs jours. "J'ai vu que cette opération était organisée, alors je me suis dit qu'on allait venir pour qu'il teste d'abord, mais surtout qu'il apprenne les règles de sécurité, parce que ça fait un peu peur je trouve, on entend parfois parler d'accidents graves". Elle-même a testé en grimpant sur un engin. "C'était un fiasco ! Je n'étais pas du tout en équilibre, ça va vite ! ".

Carole, agent de la ville, profite de sa pause déjeuner pour enfiler un casque de protection et se lancer. "C'est impressionnant et intéressant aussi !". Elle, circule surtout à pied et en voiture. Quant aux trotinettistes, elle s'en méfie un peu : "On a toujours peur d'en renverser un. Certains foncent, slaloment entre les voitures. On réalise qu'il y a vraiment besoin d'une réglementation".

Armelle et son fils Kenny © Radio France - Hajera Mohammad

Une réglementation méconnue

Cette réglementation existe déjà mais beaucoup l'ignorent ou sont mal informés : limitation de vitesse à 25 km/h sous peine de recevoir une amende de 1.500 euros, interdiction de porter des écouteurs, interdiction de monter à deux sur une trottinette, présence obligatoire d'un avertisseur sonore et d'éclairages...

Autant de règles que répètent les intervenants de Two Roule, comme Cyril Fréchou. "La trottinette est arrivée chez nous comme un jouet qu'on offre à Noël ou à un anniversaire, elle aparaissait plus comme un engin récréatif qu'un engin de déplacement", déplore-t-il. Les vendeurs ont également une part de responsabilité selon lui : "On peut commander une trottinette sur internet qui peut arriver de Chine et qui ne respecte aucune norme française ou européenne".

"Mais ce n'est pas parce que les vendeurs ne font pas attention, qu'on doit acheter quelque chose sans faire attention non plus", précise Cyril Fréchou. Kenny, le fils d'Armelle, l'avoue : "Je ne savais pas que c'était limité à 25 km/h et je ne savais pas non plus qu'on avait pas le droit aux écouteurs dans les oreilles".

"On peut commander sur internet une trottinette qui n'est pas aux normes" - Cyril Fréchou, intervenant Two Roule Copier

À La Courneuve, une journée pour tester la trottinette électrique en toute sécurité © Radio France - Hajera Mohammad

La responsabilité des vendeurs

Pour Mehdi Hafsi, adjoint au maire en charge du droit aux transports et aux mobilités durables, les magasins de vente ont effectivement une grande responsabilité. "Moi-même, j'ai acheté une trotinette électrique à mon fils la dernière fois, on est allés chez Darty, le vendeur nous a remis la trottinette, on a payé et c'était merci au revoir ! Pas un mot sur la sécurité, les règles à respecter, ce n'est pas normal".

L'élu déplore aussi le manque de sanctions contre ceux qui bravent la limitation de vitesse, en débridant leur trottirnette. "Il y a quelques temps, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, on voyait un homme faire de la trottinette à 80 km/h sur l'A86 juste à côté !", rappelle-t-il.

À La Courneuve, une journée pour tester la trottinette électrique en toute sécurité était organisér par la ville en partenariat avec l'entreprise Two Roule © Radio France - Hajera Mohammad

Gérer la cohabitation sur la voie publique

Gilles Poux, le maire (PCF) de La Courneuve, en est persuadé, il faut développer la prévention et l'information autour de ce mode de transport. "Avant, quand on avait quelques individus seulement avec des trottinettes, ça ne posait pas de problème mais on voit bien qu'on est dans une pratique qui se massifie, donc il faut qu'on arrive à se redonner une culture commune sur le partage des espaces pour que chacun puisse les utiliser, que ce soit un piéton, une maman avec sa pousette, celui avec son vélo..." pour éviter les accidents.

Quant au stationnemement, la mairie envisage également de créer des places dédiées aux trottinettes, notamment près de la gare de La Courneuve.

À La Courneuve, une journée pour tester la trottinette électrique en toute sécurité - REPORTAGE Copier