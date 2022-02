Paris : les JO d'hiver comme si vous y étiez à l'Accor Arena

Curling, bobsleigh, ski... Les sports d'hivers sont à l'honneur à l'Accor Arena. Une session de découverte de ces disciplines a eu lieu mercredi à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin. Le mot d'ordre : découvrir et apprendre par le jeu. Ces animations gratuites et ouvertes à tous reviendront le 16 février et le 9 mars prochains.

"On veut faire découvrir ces sports à tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller aux sports d'hiver" explique Boris Vassaux, chef de projet héritage, au sein de la direction générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques de la mairie de Paris. Pour ce faire, l'Accor Arena s'est transformé en stade olympique avec des stands de curling, de biathlon et para-biathlon, ou encore de slalom ski. Il y a aussi des initiations au patinage et au hockey sur la patinoire. En revanche pas de neige artificielle, mais des pistes de ski et de curling en plastique.

La réalité virtuelle est également utilisée pour faire découvrir certaines disciplines comme le bobsleigh. "Il suffit de mettre le casque 3D et nous on diffuse une vidéo de descente. Il manque juste le froid et la neige" précise André, qui gère l'animation. "On sent les sensations, les virages, la vitesse" raconte Evan, 12 ans, qui vient de dévaler une piste de La Plagne à plus de 120 km/h.

Un espace patinoire était réservé à l'initiation au patinage, au hockey et para hockey sur place. © Radio France - Lou Surrans

Une grande fête jusqu'à 2024

"Les JO, c'est le plus grand évènement sportif au monde, ça fait rêver. On ne voulait pas seulement que les Parisiens rêvent devant leur télé, mais qu'ils s'amusent" précise Boris Vassaux. Avant d'ajouter : "il y aura une série d'événements de ce genre jusqu'en 2024 pour se préparer à la grande fête des Jeux de Paris."

Près de mille enfants sont venus lors de cette première journée de fête. "C'est trop bien !" s'exclame Salista, 10 ans, après une partie de curling. Ludovic, lui, s'amuse du côté de la patinoire : "Lorsque l'on essaye ces sports, on se rend compte de tout le travail des athlètes : ça me donne encore plus envie de les encourager".