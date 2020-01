À La Ferrière, un suspect interpellé après l'incendie des voitures le matin du Nouvel an

La Ferrière, France

On en sait plus après l’incendie des cinq voitures à La Ferrière, en Vendée, dans la nuit du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020. Un homme de 39 ans a été interpellé ivre au petit matin mercredi et a reconnu en garde à vue être à l’origine des départs de feu sur quatre voitures, une de plus s'est embrasée par propagation. Il a aussi avoué avoir mis le feu à un autre véhicule dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, près de la station-service de La Ferrière.

Est-il l'auteur de l'incendie de la mairie ?

La justice cherche désormais à savoir si le suspect est aussi responsable de l'incendie qui a ravagé la mairie de La Ferrière début décembre, ce que ce dernier nie formellement. Il a été déféré et va être présenté au juge d'instruction pour être éventuellement placé en détention provisoire. Une expertise psychiatrique doit être effectuée.