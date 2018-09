La Génétouze, France

A La Génétouze, commune de près de 2000 habitants près de La Roche-sur-Yon en Vendée, la rentrée a été mouvementée, les 128 enfants de l'école privée du Sacré-Coeur ont dû être évacués en début d'après-midi en raison d'un incendie qui a touché le théâtre municipal mitoyen du groupe scolaire.

Des enfants en pleurs

Il est 13h20 quand la directrice donne l'alerte, le personnel de l'école vient d'apercevoir des flammes et de la fumée qui s'échappent au-dessus du théâtre. La mairie et les enseignants organisent l'évacuation des enfants dont certains (les plus jeunes n'ont que trois ans) sont en panique. Tous sont mis en sécurité dans la salle des sports de la commune où les parents les récupèrent dans le courant de l'après-midi.

Le théâtre presque entièrement détruit

Certains élèves ont cru que leur école était en feu, il a fallu les rassurer, leur établissement n'a subi aucun dégât, il rouvrira ce mardi à l'exception de la cour de récréation, elle doit être sécurisée car elle jouxte le théâtre dont les murs ont été fragilisés par l'incendie. Il ne reste pratiquement plus rien de ce bâtiment construit après la Seconde Guerre mondiale qui pouvait accueillir près de 200 spectateurs et qui était géré par une des plus anciennes associations locales.

Il ne reste pratiquement plus rien du théâtre municipale de la La Genétouze - Commune de La Genétouze

Lundi soir, selon le maire de La Genétouze, Guy Plissonneau, l'origine du sinistre demeurait inconnue, le feu a pris dans la partie haute du bâtiment.