Une dangereuse arme de guerre découverte dans une voiture à La Jonquera

Décidément La Jonquera, à la frontière franco-espagnole, est le lieu de passage de brigands en toute genre. La Guardia civil a arrêté deux ressortissants russe et ukrainien en possession d'une grenade à main offensive. Une arme de guerre qui était en parfait état de fonctionnement.

Le Perthus, France

Une grenade à main a été saisie par une brigade de la Guardia civil le week-end dernier sur la commune de La Jonquera, à la frontière franco-espagnole. L'arme de guerre offensive, en parfait état de marche, était dissimulée dans une voiture Mercedes immatriculée en Biélorussie qui circulait sur l'autoroute AP7 en direction de la France. Le grenade était cachée dans une mallette en cuir entreposée entre les sièges du véhicule.

Les agents de la Guardia civil ont également interpellé les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule : deux hommes de nationalités russe et ukrainienne. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un mandat d'arrêt sous un autre nom pour de graves délits commis en Espagne.

Possibles liens avec de dangereux groupes criminels

Dans un communiqué, la Guardia civil explique qu'un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la voiture. Ce sont des démineurs qui ont sorti la grenade avec son détonateur et sa charge explosive. Une enquête a été ouverte pour tenter d'établir de possibles relations entre cette découverte et des groupes criminels opérant en Espagne et spécialisés dans les cambriolages violents. Les deux hommes arrêtés ont été placés en détention provisoire.