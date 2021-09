Douze chevaux morts intoxiqués à la manade Gré à Aigues-Mortes : après le choc, la solidarité

Sur un lit de fortune au milieu des box, Diana Gré, propriétaire de la manade qui porte son nom, ne sait plus si elle rit ou elle pleure : "Désolée, c'est les nerfs qui lâchent". En six jours, elle n'a pas beaucoup dormi. Au début de la semaine, quelques chevaux sont tombés malades. Des symptômes variés. Un premier cheval meurt, puis un second et un autre. En tout, 12 de leurs animaux sont morts des suites d'une intoxication.

La vétérinaire annonce le verdict : empoisonnement à l'Adonis, une plante très toxique. Elle se trouvait dans une balle de foin dans laquelle quasiment tous les chevaux ont mangé.

"Des dizaines et des dizaines de messages d'entraide"

Aurélie est venue avec sa fille Lydia : "Je suis très souvent ici, ma fille adore les chevaux donc dès que j'ai vu la publication Facebook, on a décidé de venir, pour prêter nos bras. C'est terrible ce qui leur arrive."

Ce cheval, malade hier, est stabilisé aujourd'hui. Il a un bandage pour tenir son cathéter. © Radio France - Juliette Pierron

Comme tous les bénévoles qui se sont présentés à la manade depuis le drame, elle a une seule question : "Comment aider ?" Aujourd'hui, elles vont nettoyer et remplir les abreuvoirs.

Depuis 24 heures, la situation des chevaux est stabilisée. Pas de mort ce dimanche, petite accalmie dans la tempête qui laisse le temps à Isabelle de resonger à ces derniers jours.

La mère de la propriétaire n'en revient toujours pas : "J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. Les gens ramenaient du produit anti-mouches, de la nourriture pour chevaux, des couvertures car ils devaient dormir dehors, les box étaient réquisitionnés pour les chevaux malades".

Les box ont été transformés en chambres d'hôpital pour chevaux malades. © Radio France - Juliette Pierron

La voix étranglée par l'émotion, elle promet : "En temps voulu, on fera quelque chose pour les remercier tous. À chaque fois que je voyais quelqu'un arriver pour aider, j'en pleurais".

Hôpital de fortune

Depuis cinq jours, une vétérinaire sur place soigne les chevaux. Pour l'aider, des apprentis vétérinaires formés sur le tas, comme Marie, une amie de Diana. Elle est en renfort depuis le premier jour :

C'était une vraie cellule de crise. Il fallait surveiller les chevaux, vérifier leurs températures, leurs muqueuses, remplir les poches d'hydratation… Tout était dans l'urgence, comme dans un monde parallèle. Ça m'a fait penser au Covid, un peu : on devait aller le plus vite possible, pour éviter qu'il n'y ait de nouveaux chevaux morts. Marie, une amie de Diana venue en renfort.

Et parfois, il y a de belles histoires, comme celle de Centaure, un cheval blanc de Camargue. "Centaure, personne n'aurait misé sur lui, il était trop malade. On a songé plusieurs fois à l'euthanasier car il souffrait trop. On ne pensait pas qu'il allait tenir, mais si ! Aujourd'hui, il boit, il mange et il embête son copain. Généralement quand on joue, c'est qu'on va mieux !"

Un miracle qui donne espoir aux bénévoles, mais aussi aux chevaux, Marie en est persuadée : "ils le sentent."

Centaure est un rescapé. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas survivre. © Radio France - Juliette Pierron

"Je ne vais pas mentir, il nous faut de l'argent"

Isabelle le sait : une fois que tous les chevaux seront remis, un autre problème se posera : comment se remettre d'une telle catastrophe ?

"Il y a les frais vétérinaires : on a pas encore tout calculé mais ce sera environ dix, quinze mille euros… Il faudra aussi indemniser les propriétaires dont les chevaux sont morts, on ne sait pas encore si les assurances s'en chargeront. Et puis surtout, pour l'instant, aucun de nos chevaux n'est en capacité de reprendre nos activités." Isabelle Gré, la mère de la propriétaire de la manade

Des dizaines de personnes sont venus apporter de la nourriture pour les bénévoles, qui sont sur place nuit et jour. © Radio France - Juliette Pierron

L'avenir angoisse Isabelle : "Je vais être franche : on a besoin d'argent désormais. Je remercie tout le monde qui a pu et qui peut encore nous aider"

Une cagnotte a été mise en place pour venir en aide à la manade Gré.