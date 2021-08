A la Poste de Lisieux, la nouvelle organisation du travail ajournée par la justice

Dans le Calvados, la justice interdit à la Poste de mettre en place sa nouvelle organisation du travail sur le secteur de Lisieux, Cambremer et Orbec. Pour faire face à la baisse du courrier, elle envisage de supprimer une douzaine de tournées. Le CHSCT - comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail - avait saisi le tribunal judiciaire de Lisieux en référé.

Dans sa décision rendue le 26 août 2021, le tribunal rappelle que "la Poste s'est engagée à ne pas modifier les conditions de travail dans les 24 mois qui suivent une autre modification". Or le 11 mai 2020, face à la crise sanitaire, elle a mis en place une organisation nouvelle. C'est cette dernière qui prévaut estime la justice.

Cadences infernales liées aux nouvelles tournées selon la CGT

Selon la CGT, cette réorganisation entraîne des cadences infernales. "La Poste nous dit que le courrier a baissé, explique Christophe Musslé, secrétaire du CHSCT, mais dans le même temps le nombre de colis a explosé. Et s'il y a moins de lettres à distribuer, il y a toujours autant d'usagers à desservir". Et la réduction du nombre de tournées alourdit la charge de travail. "L'expertise diligentée par le CHSCT a permis d'établir qu'il est impossible pour un véhicule classique de la Poste de tenir les cadences entre deux boîtes aux lettres, même une Formule 1 ou un Airbus A 320 n'y arriverait pas selon l'expert !" L'expertise pointe également un risque de discriminations liées à l'âge et au sexe. "Les femmes de plus de 55 ans ont plus de risques de se voir retirer leurs tournées".

La Poste fait appel de la décision

La CGT invite donc la Poste à revoir sa copie. Mais ça ne semble manifestement pas être dans les intentions de la direction, qui indiquant qu'elle "ne commente pas les affaires en cours", précise juste qu'elle "conteste cette décision et qu'elle a fait appel".