A la prison de Nantes, tentative d'étranglement d'un surveillant par un détenu selon Force Ouvrière

Ce samedi, le personnel du centre pénitentiaire de Nantes est appelé à débrayer. Une action qui intervient après la violente agression subie ce vendredi matin par un surveillant. Ca s'est passé peu avant 9h, alors que le surveillant voulait procéder à la fouille d'une cellule.

L'agent agressé est "choqué"

"L'un des détenus a refusé d'obtempérer et a tenté d'étrangler notre collègue. Par chance, il y avait un auxiliaire d'étage, un détenu-travailleur, qui était à proximité, qui est intervenu et qui a permis de distraire l'agresseur et permettre à notre collègue de se libérer de l'emprise du détenu qui l'étranglait", raconte Wiliam Cozic. Le représentant du personnel pour Force Ouvrière précise que le détenu a alors rapidement essayé à nouveau d'agresser l'agent. Ce détenu n'avait pas posé de difficulté jusqu'à maintenant "il a entre guillemets péter un câble." L'agent agressé, un professionnel "expérimenté", est "choqué" : "on espère qu'il va se relever rapidement et retrouver un peu se sérénité."

"Les agents sont au bord de l'épuisement physique et psychologique"- Wiliam Cozic, représentant Force Ouvrière

Cette agression intervient après trois autres depuis la mi-octobre : deux agressions avec des lames et un agent, samedi dernier, qui a reçu des coups de poing. "C'est vraiment quatre grosses agressions qui auraient pu très mal se finir. Les agents sont au bord de l'épuisement physique et psychologique. Il y a des personnels à l'agonie, en très grande souffrance", poursuit-il. Un épuisement lié aux nombreuses heures supplémentaires - "une centaine par mois en moyenne" selon FO - car le personnel manque. D'après FO, il y a 25 postes vacants à la maison d'arrêt, sans parler des arrêts maladie. Chaque jour, il manquerait en tout une quarantaine de personnes.

L'administration pénitentiaire et la Justice interpellées

Le syndicat en appelle à sa hiérarchie pour trouver des solutions face à ces problèmes d'effectifs. Il en appelle aussi à la Justice "pour avoir des réponses pénales appropriées. On ne peut pas accepter que des collègues risquent leur vie sans être suivis par l'institution judiciaire avec des peines exemplaires derrière."