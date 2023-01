À la prison de Saint-Quentin-Fallavier, le député RN Alexis Jolly dénonce un "cruel" manque de moyens

C'est un constat partagé par les syndicats et la direction du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en Nord-Isère : il n'y a pas assez de moyens humains et financiers pour faire fonctionner correctement l'établissement. Comme d'autres prisons en France, la maison d'arrêt et le centre de détention isérois connaissent la surpopulation carcérale. 557 hommes y sont détenus alors qu'il y a initialement un peu plus de 400 places.

Le syndicat Ufap-Unsa pointe du doigt l'épuisement général du personnel pénitentiaire face à cette situation. Pour mieux la mesurer, Alexis Jolly, député Rassemblement National de la 6e circonscription de l'Isère -la plus au nord du département- a visité l'établissement ce vendredi 20 janvier.

Le député isérois Alexis Jolly avec le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier Richard Boulay. - Vincent Prodhomme

Une prison surpeuplée

Guidé par le directeur de quartier en quartier, le député élu en juin 2022 entre pour la première fois dans un centre pénitentiaire. Il est rapidement marqué par l'âge des prisonniers, plutôt jeunes, et leurs conditions de détention. Dans une cellule de 9m², normalement individuelle, deux détenus sont encore endormis. Il faut rajouter des matelas dans la majorité des cellules.

En arrivant dans le quartier de détention ouverte, où les détenus peuvent sortir de leur cellule pendant la journée, Alexis Jolly échange avec un homme de 32 ans. "J'ai fait tous les établissements de Rhône-Alpes" dit-il en énumérant entre autre Varces près de Grenoble, Corbas du côté de Lyon ou encore Bourg-en-Bresse, "mais là, c'est le mieux." Malgré le manque de moyens, Saint-Quentin-Fallavier offrirait d'après lui des conditions plus viables qu'ailleurs.

Pas assez de moyens pour faire respecter les règles à la lettre

La surpopulation crée des tensions que les surveillants tentent de surmonter malgré l'épuisement. Le député en parle un peu avec eux. "Nous à l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a un manque de moyens à la fois pour votre sécurité et puis pour les conditions de vie des détenus, mais surtout pour votre sécurité, votre organisation au travail" assure-t-il. La discussion se termine alors que les agents doivent partir car des détenus seraient "en train de se couper" pendant la promenade.

Le directeur guide cette fois-ci Alexis Jolly et ses deux collaborateurs vers le quartier disciplinaire et les cellules d'isolement. L'une d'entre elles a accueilli Nordahl Lelandais, meurtrier de Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Sur le trajet, l'élu voit les kilos de déchets sous les fenêtres.

Une cellule du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. - Vincent Prodhomme

Le Rassemblement national veut créer des places en prison

Après une telle visite, son constat est sans appel. "Moi, je n'ai pas vu cette prison comme un Club Med, contrairement à ce qu'on peut entendre. J'ai vu des prisonniers qui vivent entassés, mais à qui on permet aussi certaines transgressions des règles, parce qu'encore une fois, ils manquent de moyen. Le plus dramatique, c'est que le personnel est totalement impuissant." Pendant la visite, certaines cellules ouvertes par le directeur laissaient échapper une odeur de cannabis. En 2022, les surveillants sont pourtant parvenus à saisir 33kg de drogues.

La drogue arrive dans les colis jetés aux détenus depuis l'extérieur de la prison. Les surveillants ne sont pas assez nombreux pour tous les saisir. - Vincent Prodhomme

Si pour Alexis Jolly, "l'urgence est à la construction de prison" pour que les détenus vivent "dignement, même s'ils sont en prison", le syndicat Ufap-Unsa demande aussi des moyens humains. Le "personnel ne se sent pas considéré, il y a un niveau d'agressions qui est très élevé, les violences entre détenus sont de plus en plus importantes" décrit Alain Chevallier, secrétaire général du syndicat à Saint-Quentin-Fallavier. "C'est toujours traumatisant. On est surveillant mais on doit masser des cœurs. On fait un peu de tout, on fait le pompier, on éteint les incendies. Tout un tas de choses qui dépriment la collectivité de travail et qui fait qu'on a une fuite très importante de personnel, parce qu'on intéresse plus grand monde".

Dans ce contexte, chaque visite politique est importante. "L'intérêt, c'est qu'ils puissent voir de l'intérieur la structure" explique Alain Chevallier. "Force est de constater qu'il n'y a pas grand chose qui se passe donc au bout d'un moment, on pense qu'il est utile d'avoir des élus qui vont pouvoir porter nos difficultés à un niveau différent."