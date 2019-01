A la prison de Valence, un détenu met le feu à sa cellule

Valence, France

A la prison de Valence, l'année commence sur un nouveau ras-le bol des surveillants. Il y a d'abord eu mardi l'agression à l'huile bouillante et à la lame de rasoir de deux surveillants par un détenu. Et ce jeudi matin, vers 7h et demi, ce même détenu, placé en quartier disciplinaire a mis le feu à sa cellule.

Les gardiens ont éteint le feu

Selon le syndicat UFAP UNSA Justice de Valence, le détenu s’est introduit un briquet dans les voies naturelles et il a donc ensuite mis le feu à sa cellule. Ce sont les gardiens qui ont arrêté le feu et qui ont sauvé la vie du détenu. Les agents qui sont intervenus ont été copieusement insultés par l'intéressé.

La prison de Valence est une cocotte-minute, le personnel va travailler la boule au ventre Sylvain Royere de l'UFAP UNSA Justice

Sylvain Royere de l'UFAP UNSA Justice demande le transfèrement de ce détenu mais aussi plus de moyens pour gérer ces personnes dangereuses : "Nous manquons de matériel pour gérer ces individus dangereux, nous n’avons pas de passe-menottes par exemple pour menotter les détenus avant qu’ils sortent de leur cellule. Nous allons arriver à une vraie catastrophe sur le personnel "déplore-t-il.