A la recherche de Louis d'or, deux Moldaves ligotent un couple de retraités à Saint-Raphaël

Deux Moldaves ont reconnu avoir ligoté et menacé avec une arme un couple de personnes âgées dans leur villa d' Agay, à Saint-Raphaël, début juillet. Les deux hommes, qui avaient cambriolé la villa quelques jours plus tôt et trouvé un Louis d'Or, voulaient savoir si le couple cachait d'autres pièces.

Les policiers de Fréjus et ceux de la PJ étaient saisis du dossier. Leurs collègues de Sanary sont également intervenus dans cette enquête.

Deux Moldaves ont reconnu devant les policiers avoir ligoté et menacé avec une arme de poing un couple de personnes âgées dans leur villa d'Agay, sur la commune de Saint-Raphaël, début juillet. Quelques jours plus tôt, les deux individus avaient déjà cambriolé la villa des retraités. Leur butin : des bijoux, de l'argent liquide et un Louis d'or. Persuadés que les victimes cachent d'autres pièces d'or, ils reviennent armés.

Après avoir ligoté le couple de septuagénaires, ils les menacent de mort pour leur soutirer des informations sur la présence présumée de Louis d'or. Le couple nie et les deux hommes repartent avec deux cartes bancaires et une somme d'argent dérisoire. Le couple parvient à se libérer et alertent les policiers du commissariat de Fréjus, co-saisis du dossier avec la PJ.

L'enquête rebondit à Bandol

L'enquête rebondit quelques jours plus tard du côté de Bandol. Les hommes du commissariat de Sanary-sur-Mer interpellent deux Moldaves pour une tentative de cambriolage. Dans leur téléphone portable, les policiers découvrent des photos prouvant que les deux individus étaient à Agay le jour du vol à mains armées. D'autres indices les confondent. Condamnés entre-temps à de la prison ferme pour les faits de Bandol, ils sont extraits de leurs cellules de la prison de La Farlède la semaine dernière. De nouveau placés en garde-à-vue, ils reconnaissent avoir ligoté et menacé les retraités d'Agay. Ils seront jugés pour ces faits dans les semaines qui viennent. En attendant, ils ont regagné leurs cellules de prison.