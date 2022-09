À La Riche, les habitants divisés sur le départ de Wilfried Schwartz comme maire de la ville

Après l'annonce du "retrait" de Wilfried Schwartz comme maire de La Riche le 23 septembre, les habitants de la commune accueillent plus ou moins bien la nouvelle. L'élu est poursuivi en justice pour avoir giflé son directeur de cabinet en juin 2021, et a été condamné une deuxième fois ce 20 septembre par la cour d'appel d'Orléans à six mois d'inégibilité et 3.000 euros d'amende. Il a annoncé se pourvoir en cassation.

"Pour moi il ne devrait plus être maire depuis bien longtemps", soupire Virginie dans les rues de La Riche. "Ces choses-là ne devraient pas arriver. Je trouve que tout le monde l'idéalise, je l'avais plutôt dans mon estime avant cette histoire mais aujourd'hui plus du tout." Dylan a une vingtaine d'année et approuve aussi ce retrait, pour lui l'affaire dite de la gifle "n'était pas le meilleur exemple à donner aux jeunes de la ville, c'est un comportement un peu immature. Je pense qu'il aurait dû réfléchir un peu plus avant de faire un tel geste." Il regrette que ça puisse "ternir l'image de La Riche."

De son côté, Gisèle regrette cette décision : peu importe les condamnations en justice, elle apprécie le maire. "C'est dommage s'il doit cesser ses fonctions. Le maire a fait beaucoup depuis que je suis ici, par exemple pour les personnes âgées il fait un repas que nous avons dégusté dimanche dernier. Et il est présent, il va de table en table... C'est un homme chaleureux."

Je trouve qu'il est très sympathique, il a fait beaucoup de choses pour La Riche. Il y a le tramway qui va être construit, la ville est toujours bien fleurie, entretenue... Non, il faut garder notre maire !" - Jeanine, habitante de La Riche

Des inquiétudes autour de la construction du tramway

Elisa suit cette affaire de loin, "je ne me sens pas vraiment proche des affaires politiques de la ville." Ce qui l'inquiète vraiment, c'est l'impact sur les projets de La Riche et notamment la construction de la deuxième ligne de tramway. "Je me demande si le projet va aboutir, s'il est porté au delà de Wilfried Schwartz et de ses fonctions. Pour construire la ligne il y a eu des personnes expropriées sur la commune et qui ont dû se reloger", rappelle-t-elle.

Pour le moment, aucun grand changement de gouvernance n'est prévu dans l'immédiat car l'intérim du mandat de maire est assuré par le premier adjoint de Wilfried Schwartz, Filipe Ferreira-Pousos. Le communiqué paru le 23 septembre précise qu'un nouveau maire devrait être élu lors d'un prochain conseil municipal. Enfin, malgré ce retrait Wilfried Schwartz est loin d'être complètement mis à l'écart des affaires politiques : il reste conseiller municipal, vice-président de Tours Métropole et président du Syndicat des mobilités de Touraine.