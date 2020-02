À La Roche-sur-Yon, des tags insultants à l'égard de l'ICES découverts ce matin

La Roche-sur-Yon, France

"École des fachos" ou encore "intégristes, catholiques, extrémistes, sexistes" reprenant l'acronyme de l'Ices : des tags ont été découverts ce mardi 4 février 2020 au matin sur le mur du foyer Sainte-Thérèse, rue Marcellin Berthelot à La Roche-sur-Yon, où dorment des étudiants de l'institut catholique. Ils ont été nettoyés depuis.

Un acte des antifas ?

D'après le "A" tagué à côté des messages, il pourrait s'agir d'une action des antifascistes. "Rien de nouveau sous le soleil", a réagi de son côté Eric de Labarre, le directeur de l'établissement. D'après lui, c'est un acte antichrétien : "On retrouve ce tag sur le mur adossé à la chapelle de la Miséricorde, on y lit aussi le mot catholique... Il y a un amalgame !" Et ce n'est pas la première fois que l'établissement doit nettoyer des tags de la sorte. "Je suis universitaire, je n'ai pas l'habitude de répondre à la provocation, je réponds à des arguments, pas à la provocation", a-t-il affirmé.

En mai dernier, au moins dix étudiants de l'Ices avaient mené une action homophobe sur le stand du centre LGBT de Vendée.