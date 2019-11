À la Roche-sur-Yon, deux policiers blessés par un homme échappé d'une enceinte psychiatrique de Bretagne

La Roche-sur-Yon, France

Deux policiers blessés à La Roche-sur-Yon (Vendée) par un homme de 35 ans souffrant de problèmes psychiatriques, lors d'une intervention. Ce dernier s'est échappé d'une enceinte psychiatrique de Bretagne, on ne sait pas quand, avant de pénétrer par effraction dans un hôtel de La Roche-sur-Yon dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 novembre 2019.

Une agression dans un hôtel

Une fois à l'intérieur, il agresse celui qui garde les lieux et le blesse. Après un appel, deux policiers interviennent, peu après minuit. A leur arrivée, l'agresseur est calme, avant avant un nouvel excès de violence. Il se déchaîne contre les agents et en blesse un grièvement au visage. Il faut attendre l'arrivée d'une deuxième patrouille pour parvenir à le maîtriser et à le sédater, à lui injecter des calmants.

Après quelques temps en garde à vue, il est hospitalisé en milieu psychiatrique à La Roche-sur-Yon. Les médecins doivent maintenant rendre leur avis avant d'éventuelles suites judiciaires. Quant aux policiers, celui qui a reçu les coups au visage a six points de suture. Ils sont tous les deux en arrêt et passent des examens médicaux.

C'est la deuxième agression contre les forces de l'ordre en Vendée en l'espace de 48 heures. Dans la nuit de lundi à mardi, un conjoint violent a blessé deux agents aux Sables-d'Olonne.