La personne âgée signalée disparue ce dimanche à La-Roche-sur-Yon a été retrouvée saine et sauve lundi matin. Agée de 77 ans, ellle avait quitté le service hospitalier où elle séjournait.

A La Roche-sur-Yon, en Vendée, une vieille dame portée disparue retrouvée saine et sauve

Soulagement à la Roche-sur-Yon, en Vendée : la personne âgée qui avait disparu ce dimanche a été retrouvé lundi matin, et elle est saine et sauve.

Sa disparition avait été signalée dimanche après-midi aux policiers de La Roche-sur-Yon. La dame, âgée de 77 ans, souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle était parvenue à quitter le service du Centre hospitalier départemental où elle séjournait. La vidéo protection de l’établissement montrait la patiente se dirigeant vers le magasin Super U tout proche.

25 policiers mobilisés

Les premières recherches n’ont pas permis de retrouver la disparue, et des moyens supplémentaires ont été appelés. 25 policiers, assistés de gendarmes, pompiers, policiers municipaux et quelques particuliers se sont mobilisés. Deux chiens de recherche ont également été sollicités. Les recherches ont dû toutefois être interrompues vers minuit. La dame âgée a finalement été découverte lundi matin vers 8h, blottie dans les locaux de l’AFORBAT, un centre de formation aux métiers du bâtiment, rond-point du Coteau. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée aux services des urgences.