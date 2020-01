Vendée : la toute première boulangerie en libre-service se trouve à La Roche-sur-Yon

"Au marché du pain", à La Roche-sur-Yon, plus besoin de se presser au comptoir : on prend le temps de choisir sa baguette... et ses gâteaux.

La Roche-sur-Yon, France

Imaginez pouvoir piocher dans un bac à baguettes pour choisir la moins cuite, le pain aux céréales le plus appétissant ou le croissant le plus beurré. Vous n'êtes pas dans une grande surface, mais "Au marché du pain", une boulangerie de La Roche-sur-Yon en Vendée, la première en libre-service en France, qui vient d'ouvrir ses portes. On fabrique tout sur place avec des farines locales "issues d’une filière responsable et labellisée agriéthique garantissant le revenu des agriculteurs par une démarche de commerce équitable", précise la direction. Et on n'utilise aucun plastique, que des emballages en papier et des cabas réutilisables.

"J'ai moins le côté "pression""

Devant l'étale de sandwichs, Estelle hésite entre un jambon-beurre et un thon-crudités. "J'ai moins le côté "pression" que devant un comptoir où il faut qu'on choisisse un truc rapidement", affirme-t-elle, "et il y a tout devant nous, on se croirait au marché ! " Des baguettes dans des cagettes en bois, classées par cuisson, cuites, très cuites... Il y a ensuite les pains, aux châtaignes, aux noix, les viennoiseries, les pâtisseries.

Les baguettes classées par couleur de mie et par cuisson. © Radio France - Victoria Koussa

Derrière les baies vitrées qui donnent sur l'espace de vente, il y a Sébastien Tessier, le boulanger. "Tout le monde me regarde quand je fais les baguettes et c'est bien", explique l'artisan qui était autrefois à son compte, à Cholet, et qui "travaillait dans l'ombre". Une fois, il a même fait participer un très jeune client. "Le petit garçon est venu me voir, il s'est approché, et je lui ai demandé s'il ne voulait pas mettre les baguettes au four avec moi, il était aux anges !", raconte le boulanger.

C'est ici que Sébastien Tessier le boulanger travaille, à la vue de tous. © Radio France - Victoria Koussa

Un concept pour faire plus de ventes

"C'est vrai que quand on voit tout ça devant nous, on a envie de tester de nouvelles choses, qu'on ne prend pas le temps de voir quand on fait la queue à la boulangerie", affirme une cliente. "C'est vrai que ça fait vendre", confirme Alexine, l'une des vendeuses, "car en plus de prendre leur baguette, les clients vont prendre en plus des chouquettes, une galette..."

Elle raconte prendre le temps avec les clients qui ont des questions, des allergies alimentaires... Le personnel a même eu une formation avant de travailler dans cette boulangerie d'un genre nouveau, notamment pour connaître les allergènes. Les employés aident aussi à utiliser la trancheuse à pain, "c'est l'attraction ici, certains achètent même du pain juste pour aller le trancher eux-mêmes", raconte Lucie, une autre salariée.