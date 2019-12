À La Roche-sur-Yon, un marginal interpellé après avoir agressé plusieurs passants

L'homme d'une quarantaine d'années a agressé deux jeunes filles la semaine dernière avant d'être hospitalisé en psychiatrie et de s'échapper de la structure. C'est après une autre agression que la police l'a retrouvé.

La Roche-sur-Yon, France

Un marginal d'une quarantaine d'années échappé d'un hôpital psychiatrique a été interpellé ce samedi 22 décembre 2019 à La Roche-sur-Yon (Vendée), après plusieurs rebondissements pour la police. Il avait d'abord agressé des passants, dont deux jeunes filles en début de semaine dernière pour leur portable, avant d'être repoussé par un passant et interpellé. En garde à vue, il s'est montré très violent et a dégradé le mobilier du commissariat. Il a donc été pris en charge par le Samu et interné à l'hôpital psychiatrique Mazurelle, d'où il s'est échappé jeudi.

Une nouvelle agression

L'agresseur a donc pris la fuite ce jeudi 19 décembre, avec aux pieds seulement des chaussettes, et a passé à tabac sans raison un jeune homme qui attendait son bus, dans le sud de la ville, le vendredi, avant d'errer toute la nuit. C'est à ce moment-là que la police le retrouve et l'interpelle.

L'homme qui a besoin de soins a de nouveau été hospitalisé.

