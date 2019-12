À La Roche-sur-Yon, un policier blessé en essayant d'interpeller un jeune très alcoolisé

La Roche-sur-Yon, France

Est-ce un repas de famille qui a mal tourné à La Roche-sur-Yon ? Un policier a été blessé ce dimanche 15 décembre après-midi, impasse Dumas, en essayant d'interpeller un jeune de 21 ans, très alcoolisé et violent, qui se disputait torse nu avec sa mère et son beau-père sur le trottoir. L'agent a chuté et s'est cassé la main. Ses deux collègues ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour parvenir à maîtriser le garçon très agité.

Le jeune s'est enfui à Angers

Le jeune homme était trop ivre pour être placé en garde à vue et a fini à l'hôpital. Sauf que le corps médical a oublié de prévenir la police de sa sortie, comme il en est d'usage. Il a donc pu se volatiliser et rentrer chez lui à Angers, ce qui rend désormais la tâche difficile aux policiers.

Leur collègue blessé a 42 jours d'incapacité temporaire de travail.