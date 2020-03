A La Roche-sur-Yon, un policier blessé par un mari violent

L'un des agents qui intervenait pour aider une femme battue a été blessé par le conjoint très violent et alcoolisé.

A La Roche-sur-Yon, un homme très violent a blessé un policier qui intervenait à son domicile lundi soir. Prévenus par le fils de la famille, quatre agents de la police nationale ont trouvé sur place l'homme très alcoolisé, déjà connu de leurs services, qui venait de battre sa femme, armé d'un couteau.

Excès de violence

L'agresseur, ivre, aux côtés de son chien Bull Terrier, était tellement violent qu'il a fallu quatre agents pour parvenir à le maîtriser et à l'interpeller. Il a été placé en garde à vue.

Ecchymoses sur les deux bras, la victime a, de son côté, consulté un médecin. Une autre yonnaise a récemment été violentée et violée par son conjoint et par un ami à lui. Le mari l'a trainée au sol et a tenté de l'étrangler avec un coussin dimanche. Il a été placé en garde à vue.

En cette période de confinement, si vous n'êtes pas en sécurité chez vous, victime de violences, appelez le 3919, un numéro d'écoute gratuit et anonyme.