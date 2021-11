A La Rochelle, des coupures d'internet touchent Villeneuve-les-Salines, Tasdon, St-Eloi et Aytré

Des câbles ont été vandalisés, la semaine dernière, dans des armoires abritant la fibre optique. Les habitants de plusieurs quartiers de La Rochelle et son agglomération se retrouvent sans internet et téléphone. Le rétablissement total pourrait prendre une semaine de plus.