A la Rochelle Jean-François Fountaine présente son programme pour les municipales

La Rochelle, France

Le maire sortant de La Rochelle Jean-François Fountaine est entré de plein pied dans la campagne des municipales en présentant ce vendredi à la presse son programme pour les 6 ans à venir. Le candidat soutenu par le parti socialiste et la république en marche repart à la conquête d'un deuxième mandat en axant toute sa campagne autour d'un maître mot : garantie, garantie d'une bonne gestion, garantie de création d'emplois, garantie de la continuité des projets engagés , garantie de la mixité sociale et générationnelle et enfin garantie de la transition écologique

Jean-François Fountaine entourré 'une partie de son équipe © Radio France - Catherine Berchadsky

Sans surprise, l'écologie est au coeur du programme de Jean-François Fountaine

Avec une bannière déjà déployée depuis deux ans, La Rochelle territoire zéro carbone en 2040. Un engagement déjà labellisé par l'Etat, Jean-François Fountaine joue à fond la carte environnementale. Et pour garantir des projets écolo-compatibles il promet de nommer un élu communautaire, qui disposera d'un droit de véto sur les programmes de la ville "c'est _une responsabilité transversale que je veux mettre en place _pour garantir que le cap que l'on s'est donné sur le plan environnemental, ce n'est pas un habillage mais c'est une démarche extrêmement construite et sérieuse", argumente l'élu, et qu'on le lui dise pas que ça ressemble à une main tendue aux écologistes, "on travaille déjà ensemble" dit-il.

Jean-François Fountaine © Radio France - Catherine Berchadsky

l'emploi la culture et le sport sont aussi au programme

Déjà 5500 emplois nets créés se targue le maire sortant qui veut continuer à aider l' emploi dans les années à venir. Aujourd'hui il y a plus de 1600 emplois qui ne sont pas pourvus à La Rochelle car "il n' y a pas de candidats qui aient exactement les caractéristiques attendues" explique Jean-François Fountaine, avant d'ajouter "_donc le gros du travail maintenant c'est l'adéquation entre l'offre et la demande d'emplois"_.

Jean-François Fountaine qui promet aussi d'encourager la pratique des sports en prônant "la santé par le sport", il annonce notamment la création d'une nouvelle piscine dans l'agglomération et la rénovation de celle de Fétilly. Au chapitre culturel il annonce la création d'un conseil culturel pour disposer d'un outil permanent qui suive les dossiers .

Un programme qui se chiffre au total entre la ville et l'agglomération à 500 millions d'euros. Il est résumé dans un petit fascicule de 35 pages édité à 53 000 exemplaire. Il sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la Rochelle.