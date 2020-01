A la Rochelle, moins de monde dans les rues contre la réforme des retraites ce mercredi

La Rochelle, France

Des centaines de manifestants sont encore descendus dans les rues dans nos deux Charentes ce mercredi, pour une 8ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 800 manifestants à la Rochelle selon la préfecture contre 2800 vendredi dernier. 230 à Saintes ou encore 500 à Angoulême.

"Ce sera jamais fini"

A la Rochelle les manifestants sont partis en cortège de la gare vers 14h30 pour se rendre à la préfecture en passant devant le service des urgences et le vieux port. En tête une délégation de Dockers, suivie d'enseignants de retraités ou d'étudiants qui ont répondu à l' appel des syndicats CGT, FO, FSU ou encore Solidaires étudiant-e-s [sic]. Ils réclament toujours le retrait du projet de réforme des retraites. Gérard et Bernard deux retraités portent les couleurs de Force Ouvrière et assurent que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter: "c'est pas fini on recherche des formes d'actions différentes parce que les gens ne veulent pas lâcher" explique Gérard "le CPE a été retiré plusieurs mois après sa promulgation, et ça n' est pas fini, nous les battrons ces gens là"assure Bernard.

Gérard et Bernard deux manifestants de FO Copier

Les manifestants réunis devant la Gare de La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Des manifestants qui refusent de baisser les bras malgré la détermination du gouvernement Ils s'appuient désormais sur la mise en garde du Conseil d'Etat qui a rendu un avis très critique à l'encontre du projet de loi sur la réforme des retraites. A La Rochelle les manifestants sont allés remettre un courrier au préfet pour continuer à faire pression sur l'Etat.

Les manifestants se sont dispersés peu avant 16h30, mais ont promis d'interpeller ce jeudi Emmanuel Macron en visite en Charente à l' usine SAFT de Rochefort. Le président vient lancer le chantier d'une ligne de production pilote ,de batteries pour l'industrie automobile. Nersac sera la cheville ouvrière d'un programme européen baptisé "Airbus des batteries".