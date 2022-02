La Turballe : des bénévoles de la SNSM se font voler le GPS d'un bateau

Près de Guérande, les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer de La Turballe en Loire-Atlantique n'ont pas vraiment dû apprécier la surprise. Venus faire des manœuvres vers 9 heures, ce dimanche 20 février, plusieurs sauveteurs en mer se sont aperçus qu'il manquait le GPS d'un des deux bateaux de la flotte, à savoir un semi-rigide. Le traceur a en fait été arraché du tableau de bord.

Une plainte déposée en gendarmerie

Une plainte a aussitôt été déposée auprès de la gendarmerie la plus proche. Ce vol de GPS a de quoi agacer Denis Bertho, le président de la base de la Turballe. "C'est une aberration totale, on est tous en colère à la SNSM. Des vols de GPS, c'était déjà arrivé sur d'autres bases mais jamais chez nous. On s'attaque à des bénévoles, c'est ridicule."

À La Turballe, 27 bénévoles composent la SNSM locale, souvent appelée pour des opérations de sauvetage en mer. Et sans GPS, le semi-rigide ne peut donc pas intervenir. Il ne reste donc plus qu'une vedette en cas de besoin. "Le problème, c'est que le semi-rigide est très pratique pour des interventions au bord de l'eau, là où la vedette ne peut pas forcément venir, rappelle Denis Bertho. S'il y avait eu une intervention à faire ce dimanche, nous aurions pu être très embêtés."

Autour des 5.000 euros

Il faut donc maintenant retrouver un GPS au plus vite pour les bénévoles de la base. Selon le président, un appareil de ce type coûte autour de 5.000 euros. Une somme non négligeable pour l'association et que la SNSM de La Turballe espère bien se faire rembourser.