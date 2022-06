À la Verpillière, un homme en fuite au volant de sa voiture percute un gendarme

Un gendarme isérois d'une quarantaine d'années a été légèrement blessé lors d'un contrôle ce jeudi 30 juin dans l'après-midi à la Verpillière. Lui et ses collègues du PSIG de Villefontaine (Peloton de surveillance et d'intervention) agissaient sur un point de deal à Saint-Quentin.

Un homme en fuite a percuté un gendarme lors d'un contrôle ce jeudi 30 juin. Lui et ses collègues du PSIG de Villefontaine (Peloton de surveillance et d'intervention) agissaient sur un point de deal à Saint-Quentin-Fallavier lorsqu'un homme a pris la fuite en voiture, et à vive allure. Il a notamment pris une rue à contresens.

L'homme a tenté de forcer le barrage des forces de l'ordre au niveau de la Verpillière, sur la RD313, et a percuté un véhicule de gendarmerie. À l'intérieur, l'un des militaires a été blessé. Ce gendarme expérimenté a été transporté à l'hôpital mais son état n'inspirait pas d'inquiétude. Le fugitif a été interpellé et placé en garde à vue.