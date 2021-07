Dans le Tarn, les recherches se poursuivent pour retrouver Eric, disparu depuis lundi

Gendarmes et pompiers sont toujours à la recherche d'Eric P., un homme de 48 atteint de trisomie, disparu depuis lundi 28 juin à Gijounet, près de Lacaune dans le sud du Tarn. L'homme est hébergé dans une structure d'accueil pour handicapés à Lacaune. Lundi, il est en balade avec d'autres résidents sur la voie verte de Bois de Luc quand il disparaît subitement. Depuis, il n'a pas donné signe de vie.

25 gendarmes sont mobilisés sur place, accompagnés par deux chiens spécialisés dans le sauvetage en milieu périlleux. Un drone a également survolé la zone, très boisée. Des battues ont aussi été menées avec des habitants du village et des employés du centre d'hébergement.

L'objectif des gendarmes, c'est de retrouver sain et sauf Eric, mais les heures et les jours passant, la situation devient de plus en plus délicate. Un appel à témoins est en ligne sur les réseaux sociaux. Eric mesure 1m50, il est blanc et parle peu. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un imperméable noir.