A Ladoix-Serrigny, une chaine de solidarité s'organise après un incendie

De la maison de Cédric Rogala, il ne reste rien ou presque. Il vit à l'hôtel depuis mardi 25 janvier, jour où sa maison a pris feu. Il est papa de deux enfants de 3 et 7 ans qui ont, comme lui, tout perdu dans l'incendie. Pour l'aider, des actions sont mises en place.

Une cagnotte pour "l'aider à se retourner"

Dès le lendemain de l'incendie, la belle-sœur de Ludovic, Ophélie Colleau a créé une cagnotte pour aider le jeune papa. Au départ, il s'agissait seulement de permettre aux proches de donner un petit quelque chose. Finalement, plus de quarante personnes, dont des inconnus, ont participé. Tout ça, c'est grâce aux partages de la cagnotte sur différentes pages Facebook des proches. Au total, de plus de 1300€ ont été récoltés. Une somme à laquelle la jeune femme ne s'attendait pas: "on s'attendait à récolter 500 ou 600 euros"

Ludovic et sa maman, en attendant un expert © Radio France - Pauline Boudier

Une collecte organisée dans un lycée

Ce jeudi 27 janvier, c'était au tour d'Alice Fol, une habitante de la commune d'aider Ludovic. Elle est surveillante au lycée de Châlon-sur-Saône, où elle a organisé une collecte. Dans un e-mail, envoyé aussi bien aux professeurs qu'à l'administration, elle demande à chacun de donner quelques vêtements pour Ludovic ou ses enfants, des jouets... Et l'engouement a été direct: "le mail je ne l'ai envoyé que jeudi matin et dès vendredi matin 8 heures, j'avais des sacs déposés". Au final, six sacs de vêtements ont été récoltés!

Une aide de la part de la mairie

Au niveau de la mairie aussi, on s'organise! Le maire Jérôme Fol est ancien pompier, alors forcément, ce drame le touche. D'autant plus que sa maison a brûlé il y a quelques années. Il a donc décidé de réunir le Centre communal d'action sociale de la commune pour discuter d'une aide financière.

Un élan de solidarité s'organise autour de Ludovic Rogala Copier

Cet élan de solidarité, a bien évidemment touché Ludovic Rogala: "il y a plein de gens qui m'appellent, c'est gentil".