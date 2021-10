A Landerneau, une crue brutale de l'Elorn a inondé plusieurs commerces

"En même pas deux minutes, le magasin a été inondé", raconte Patrick Voisin. Le mari de la gérante d'Ambiance & Styles, rue de la Tour d'Auvergne, est sous le choc. La tempête Aurore a frappé à Landerneau, deux fois plus fort qu'annoncé. Le fleuve a été gonflé par le ruissellement des eaux pluviales du bassin versant. Un épisode aussi spectaculaire que bref : une demi-heure plus tard, les eaux de l'Elorn avaient retrouvé leur lit. Le magasin restera fermé toute la journée.

"A l'approche de Noël, on a rentré beaucoup de marchandises et on a beaucoup beaucoup de came qui est hors d'usage", déplore Patrick Voisin. Le préjudice pourrait s'élever à 30.000 euros, et l'assureur de ce commerce en zone inondable a déjà prévenu que le sinistre ne serait pas indemnisé.

Personne ne l'a vu venir...

Les trois quarts de cette boutique de 400m² ont été inondés mercredi soir. © Radio France - Nicolas Olivier

Ce n'était pas prévisible, assure la mairie

Malgré le coup de vent annoncé (le Finistère était en vigilance orange), cette brusque montée des eaux a surpris une ville pourtant habituée à subir les humeurs de l'Elorn. "Ce n'était pas prévisible, assure Katia Mariller, la responsable de la sécurité à la mairie de Landerneau. On était sur une hauteur d'eau prévisionnelle à 4m24 alors que le niveau réel était plutôt proche de 4m70". Vigicrues a estimé la surcote à 86 centimètres alors que les modèles les plus pessimistes tablaient sur 40 centimètres.

Outre le vent soutenu et le coefficient de marée de 90, c'est surtout l'importante pluviométrie qui serait en cause. Il est tombé 40 millimètres de pluie en 24 heures à Landerneau, deux fois plus qu'annoncé. Le fleuve a été gonflé par le ruissellement des eaux pluviales du bassin versant. Un épisode aussi spectaculaire que bref : une demi-heure plus tard, les eaux de l'Elorn avait retrouvé leur lit.