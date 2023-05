À Landivy, dans le Nord-Mayenne, la formidable solidarité locale après l'incendie d'une maison familiale

Un immense élan de solidarité pour une famille de Landivy dans le Nord-Mayenne. Le samedi 20 mai 2023, un couple et ses quatre enfants ont vu leur maison ravagée par un incendie. Aujourd'hui, les circonstances du sinistre ne sont toujours pas connues. Pour cette famille, c'est toute une vie et des souvenirs qui disparaissent dans les décombres.

Les victimes ont pu malgré tout compter sur la rapide et l'exceptionnelle solidarité des Landivysiens quelques heures après l'incendie. Pas une journée ne passe sans que Justine et ses parents ne récupèrent quelques affaires données par les habitants. Ça touche en plein cœur la jeune femme de 19 ans.

Du linge et des vêtements

"Tout le monde essaye un peu de donner du sien, c'est vraiment bien. Il y a des gens que je ne connais pas du tout. Je ne m'attendais pas forcément à avoir tout ce soutien" raconte-t-elle. Dès l'ouverture de la mairie, le lundi 22 mai, 48 heures après l'incendie, le maire, Marcel Ronceray, a vu des Landivysiens arriver les bras chargés.

"Des gens ont commencé à amener des vêtements parce que là, vous vous retrouvez sans rien, juste avec ce que vous avez sur vous" poursuit l'élu. La solidarité ne se dément pas à la campagne. Morgane Rossignol est la propriétaire d'un bar, le Moustache Café.

"Une preuve d'humanité"

À côté du comptoir, il y a une caisse en bois où les gens peuvent déposer aussi des affaires. "C'est une preuve d'humanité et on a vécu tellement de choses compliquées, qu'aujourd'hui, si on commence à laisser les gens se débrouiller en solo ... moi ce n'est pas dans ma nature" indique la gérante. C'est un peu de baume au cœur pour Justine.

La maison de son enfance est en cendres. "Le fait d'avoir tout perdu c'est dur quand même. Tout le monde va bien dans la famille, c'est ça le plus important. Le reste c'est matériel". Et pour aider la famille une cagnotte en ligne a été créée sur le site internet leetchi.com