À Lannion, 2 000 euros récoltés pour les salariés de la boucherie abandonnée par le gérant

L'association des commerçants de Lannion a récolté 2 000 euros pour les deux salariés de la boucherie du Miroir abandonnée par son gérant fin octobre 2021. Un geste de solidarité pour soutenir Jordan Da Mota et Aurore Thomas qui ne touchent pas le chômage et ne peuvent pas travailler.

De gauche à droite : Pierre Gauducheau, Philippe Latronche, Aurore Thomas et Jordan Da Mota

Depuis fin octobre, Jordan Da Mota et Aurore Thomas, les deux salariés de la boucherie du Miroir dans le centre-ville de Lannion, n'ont plus de nouvelles de leur patron à une exception près : "La dernière fois qu'il m'a appelé, l'indicatif affichait la Polynésie", se désole Aurore. Une situation amère pour ces trentenaires qui se retrouvent complètement démunis.

Le gérant en question, Eric Nouricier, a quitté les Côtes-d'Armor subitement fin octobre 2021 sans donner d'explications. Depuis, Jordan et Aurore sont dans une impasse. Ils n'ont pas été licenciés donc ils ne peuvent ni toucher le chômage, ni retrouver un travail : "J'ai eu beaucoup de propositions de boulot car on cherche toujours du monde en boucherie mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?", raconte Jordan, dépité. Viens s'ajouter à tout cela des salaires qui ne leur ont jamais été versés. La dernière rentrée d'argent remonte à août pour Jordan et septembre pour Aurore : "C'est clair que Noël ne sera pas comme d'habitude cette année."

Les commerçants solidaires

Face à cette situation, les commerçants de la ville ont décidé d'agir : "Ça m'a vraiment fait mal aux tripes alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour les aider", déclare Philippe Latronche, président de l'association des commerçants de Lannion. Il a alors décidé de lancer une cagnotte. Plusieurs magasins de la ville ont participé et ainsi, les clients pouvaient faire un don tout en faisant leurs achats. Une cagnotte en ligne a aussi été lancée par Pierre Gauducheau, du magasin Dynamite Games.

2 000 euros ont été récoltés au total. Une somme qui ne suffit pas à compenser les mois sans salaire mais qui permet tout de même de mettre du baume au coeur : "C'est touchant comme geste, nous avons beaucoup de chance d'être entourés par tout ce monde", avoue Jordan.

Un avenir incertain

Interrogés sur leur avenir, les deux employés haussent les épaules. De son côté Jordan est certain de vouloir continuer dans cette voie : "Ce métier c'est une passion pour moi mais en ce moment j'ai du mal à me projeter. _L'avocate a dit que si on avait de la chance ça pourrait se régler en mars mais sincèrement, en ce moment, je ne compte pas trop sur mon capital chance_". De son côté, Aurore est catégorique. La boucherie/charcuterie s'est terminée :"Toute cette histoire m'a dégoûté", conclut-elle.

Il est toujours possible de faire des dons dans les commerces de Lannion qui participent :