A Lattes, quatre accidents au même embranchement sur la route de Palavas en quelque mois

A Lattes, c'est une véritable série noire. Quatre accidents se sont produits exactement au même endroit en moins de quatre mois sur la route de Palavas dans le sens Montpellier vers la mer, à l'embranchement avec l'allée Saint Pierre. Forcément, tous ces accidents inquiètent les habitants du quartier autant que le maire de Lattes, Cyril Meunier.

Des riverains proposent un radar ou des lumières clignotantes

Le dernier accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit. Une voiture a percuté la glissière en béton de la route de Palavas, l'automobiliste a dévié de sa trajectoire. Lors de ces quatre accidents, les automobilistes sont à chaque fois seuls en cause et heureusement il n'y a jamais eu de mort mais jusqu'à quand ? Le maire de Lattes, Cyriel Meunier reconnait la dangerosité de cet embranchement. Pour le maire, il faut améliorer la signalisation sur cet axe, mais c'est aussi les automobilistes qui doivent faire preuve de plus d'attention : "C'est une série noire, ca arrive régulièrement mais bien sûr, on est préoccupés. On avait fait des améliorations de sécurité pour amortir les chocs parce qu'à cet endroit il y a régulièrement des voitures qui viennent s'encastrer. Alors est ce que les gens perdent l'attention quand ils sont sur ces lignes droites et puis il y a l'excès de vitesse, et puis on constate que c'est souvent le soir et le weekend. Je ne tire pas de conclusion, tout un chacun peut penser qu'il y a peut-être l'état du conducteur qui est en jeu. Quand on est élu ou citoyen, forcément on se dit il faut trouver une solution. Il faut penser à un éclairage ou une signalisation avec des bandes lumineuses, en espérant que ca ramènera l'attention des conducteurs." Une réflexion est donc en cours avec la Métropole pour mettre plus de signalisation et d'éclairages sur cet embranchement dangereux.

Du côté des riverains, on pointe les excès de vitesse. Pauline est propriétaire d'un club de sport sur l'allée Saint Pierre, à quelques mètres de cet embranchement, elle voit défiler des véhicules à vive allure. Cette riveraine a donc demandé à faire installer des barrières devant son établissement : "Parce qu'ils roulent très vite, forcément c'est à côté de la deux fois deux voies. J'avais demandé un ralentisseur mais ce n'était pas possible parce que c'est une route départementale. J'ai demandé des barrières pour la sécurité des piétons et heureusement ils en ont rapidement mis en place parce qu'il y a des camions qui arrivent comme des fous. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire peut-être plus de signalisations avec des lumières qui clignotent la nuit."

Pour éviter ces accidents, Dimitri, coach dans cette salle de sport serait pour serrer la vis : "J'ai déjà vu des gens aller en marche arrière sur la voie rapide, c'est vrai que les gens il faut les responsabiliser et les sensibiliser. J'ai vu des débris de plusieurs accidents, il faudrait peut être mettre un radar ca peut inciter les automobilistes à être plus respectueux. Je sais que la police est là quand même, je vois souvent des contrôles mais au bout de quatre accidents, il faut vraiment faire quelque chose." Le maire de Lattes Cyril Meunier se veut rassurant. Le dossier est en cours de réflexion. En attendant cette nouvelle signalisation, depuis le dernier accident il n'y a que des plots de chantier qui alertent aujourd'hui sur la dangerosité de cet embranchement